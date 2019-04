Castel San Pietro (Bologna), 4 aprile 2019 – Un signore del vino, un imprenditore che ha sempre saputo guardare lontano e annusare i gusti dei consumatori in anticipo. Umberto Cesari aveva 79 anni, a novembre avrebbe varcato la soglia degli 80.

Granissimo estimatore del Sangiovese di Romagna, tanto che la sua azienda è il primo produttore privato in regione, è diventato noto in tutto il mondo anche grazie a John Grisham che ha nominato il suo Liano nel legal thriller internazionale 'The broker'. Diffusissimo anche il Moma, il vino dedicato all'arte e al centro di art contest molto apprezzati,

L'azienda, fondata nel 1965, produce 4 milioni di bottiglie, oltre 80% delle quali vola all'estero. “Imprenditore visionario, uomo di rara umanità e sapienza, ha dedicato la sua vita alla sua terra cercando di valorizzarla con i vini che portano il suo nome in etichetta.

Convinto sostenitore delle infinite potenzialità del vino dell’Emilia Romagna, è stato artefice di una rivoluzione nella vitivinicoltura in un momento in cui la qualità e la tipicità erano concetti molto lontani dalla regione. Ha creduto nelle grandi potenzialità dei suoi vitigni ed è riuscito negli anni a farli conoscere e apprezzare in Italia e all’estero, tanto da essere considerato ambasciatore del Sangiovese nel mondo.”, lo ricorda l'azienda. Ora al timone restano la moglie Giuliana e il figlio Gianmaria.