Umberto Maggi e Fio Zanotti: la musica è un mestiere serio

Il bassista dei Nomadi Umberto Maggi, suo fratello Maurizio, tra i più importanti tecnici audio italiani, e il celebre direttore d’orchestra e musicista Fio Zanotti si riuniscono nell’evento ’Modena: prima porta dell’Emilia, senza compromessi’, dedicato alla storia musicale della provincia emiliana e del legame con Bologna. L’incontro, a ingresso gratuito senza prenotazione, si terrà oggi alle 15 nella Sala della Musica della Biblioteca Salaborsa. L’evento fa parte di ’Music Box La musica. Un’impresa culturale e creativa’, un ciclo di incontri che, nato come focus sulla narrazione della musica popolare del territorio bolognese, quest’anno ha iniziato ad abbracciare l’intera regione.

"Abbiamo voluto allargare gli orizzonti, intrecciare storie e legami, includendo le province dell’Emilia-Romagna", spiega Riccardo Negrelli, co-curatore della Sala della Musica. "Il programma, avviato a dicembre, ha già toccato la storia musicale di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, ora approda a Modena e proseguirà con appuntamenti ogni quindici giorni fino a maggio".

I protagonisti accompagneranno il pubblico in un viaggio attraverso le loro carriere, legate fin dagli esordi: Umberto Maggi come bassista dei Nomadi dal ’70 all’84 e fondatore dello storico studio di registrazione Umbi Studio e Maison Blanche, il fratello Maurizio come prestigioso tecnico audio, e Zanotti come musicista, arrangiatore e produttore, nonchè direttore d’orchestra in diverse edizioni del festival di Sanremo, hanno collaborato con artisti del calibro di Zucchero, Celentano, Pausini e molti altri. Durante l’evento, si ricorderà anche Jimmy Villotti, grande chitarrista scomparso nel 2023: la moglie Natascia Mazza, ha raccolto, insieme al produttore Mauro Malavasi, i testi che aveva scritto nei suoi diari. Insieme a Pendragon hanno realizzato un libro, ’Farfalle’, che verrà presentato il 21 marzo in Salaborsa, ma – essendo già disponibile nelle librerie proprio da oggi – verrà citato durante l’evento con un probabile intervento di Natascia Mazza stessa.

Alice Pavarotti