Umberto Tozzi, concerto dei saluti: "Ma ora un singolo e poi l’album"

C’è un tempo per tutto. E quello di appendere la chitarra al chiodo per Umberto Tozzi non è ancora arrivato. A dispetto del titolo, infatti, L’Ultima Notte Rosa - The Final Tour del cantautore va avanti da un anno, alimentando la sensazione che l’urgenza di dire basta non sia poi così impellente. Oggi infatti, l’uomo di Tu, Ti amo e Gloria è in scena all’ Europauditorium. "Alla fine di ogni concerto, davanti alla passione del pubblico, mi chiedo quanti momenti di quel tipo mi restano ancora da vivere" ammette Tozzi, 73 anni. "Però sono molto sereno, tranquillo, e in questo ultimo tour mi godo tutto".

L’ultima replica avrebbe dovuto essere il 5 ottobre all’Arena di Verona e invece… "Mi sarebbe piaciuto lasciare su un palcoscenico che per me appresenta qualcosa di significativo e quello dell’Arena è stato forse il più importante; perché tutto è partito da lì, da quel fortunatissimo Festivalbar 1977. Ma poi mi sono reso conto che non ce l’avrei fatta ad ultimare il giro di commiato e che avevo ancora qualche ‘n7otte rosa’".

A proposito, tre ’notti rosa’ più speciali delle altre? "L’apertura alle Terme di Caracalla, ma anche il concerto in Piazza San Marco, a Venezia, coi ricordi dello show di Paul McCartney & Wings visto lì da ragazzo. Anche se arriverà solo il mese prossimo, aggiungerei la tappa all’Olympia di Parigi perché, trattandosi di un luogo topico della mia carriera, sono certo che saprà regalarmi emozioni. Non a caso questo tour ho voluto annunciarlo da lì".

In quella circostanza parlò pure di un nuovo album. "Arriverà entro l’anno. Intanto spero di pubblicare un singolo nelle prossime settimane. Dall’album non mi aspetto la luna, ma ci tengo a mostrare alla gente quel che ho scritto negli ultimi tempi e a fare un regalo a quanti che m’hanno seguito per così tanti anni".

Nel mondo della musica continua la polemica sull’utilizzo dell’autotune e delle sequenze per inseguire la perfezione formale del disco togliendo al live la forza del qui e ora. "Io sul palco sono molto felice di sbagliare un accordo ogni tanto, così la gente capisce che non suono in playback. Capisco, però, che le orecchie dei ragazzi siano diverse dalle nostre. Pure il pubblico senior vuole dal concerto una resa di un certo livello e in questo la tecnologia può aiutare. Per quanto riguarda l’autotune, penso che apporti alla canzone colorazioni con cui i più giovani oggi hanno confidenza. Il fatto poi che molti di loro, senza ‘intonatore’, all’epoca mia non avrebbero potuto neppure fare questo mestiere è un altro discorso".

Ha fatto tour a due con Masini e con Raf. Con chi altro sarebbe (o sarebbe stato) bello mischiare le carte sui palchi? "Ci sono andato molto vicino con Pino Daniele, a cui mi legava un rapporto fantastico, perché quando risiedevo alle porte di Roma abitavamo vicinissimi e ci vedevamo spesso. Parlammo di un tour a due, poi lui, se ne andò negli stadi con Jovanotti ed Eros Ramazzotti e non se ne fece più niente. Peccato".

Raf rifiutò di cantare ’Si può dare di più’ con lei e Morandi a Sanremo (chiamaste Ruggeri), ma accettò di farlo all’Eurovision con ’Gente di mare’. "Fu una faticaccia convincerlo, perché avendo un contratto con l’etichetta Carrère, non aveva dimestichezza con l’italiano. Visti poi i risultati raggiunti dalle sue hit nella nostra lingua, sono orgoglioso di esserci riuscito".

Cosa ha da parte? "Un progetto fantastico che non mi sarei aspettato di realizzare a fine carriera. L’annuncerò appena firmato il contratto".