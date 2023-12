Un 2024 di pace: lunedì la marcia per le strade del centro

Molte iniziative per la pace sono state realizzate in città nei mesi passati, la più recente è quella, ben riuscita, della fiaccolata inter-religiosa da piazza San Francesco a piazza Santo Stefano del 5 dicembre, con la presenza del Presidente della Comunità ebraica bolognese, De Paz, del responsabile della Comunità islamica bolognese, Jassine Lafram e del vescovo di Bologna card. Zuppi , che insieme avevano redatto un testo comune letto in piazza. Un gesto significativo nei mesi scorsi è stato anche quello della Giunta Comunale, che ha incaricato l’assessore alla scuola Daniele Ara della nuova delega alla pace e alla nonviolenza.

In continuità alle iniziative già svolte, il Portico della pace di Bologna, un network di varie associazioni sia laiche che religiose che organizza per il pomeriggio (ore 15-17,30) del prossimo 1 Gennaio 2024 l’ottava ’Marcia della pace e dell’accoglienza’, con un percorso che inizierà in piazza Nettuno e si concluderà nella piazza coperta Lucio Dalla, in Bolognina.

"Questa è l’ottava edizione della marcia, ci siamo dati il titolo ‘Quale futuro? La via della nonviolenza’, in realtà in connessione con le tante iniziative per la pace e il cessate il fuoco si organizzano in tutto il territorio nazionale – spiega Alberto Zucchero del Portico della Pace –. Il primo gennaio avremo alle 15, alla partenza, un momento di ritrovo in piazza Nettuno, dove con le comunità e le istituzioni ci scambieremo alcuni auguri e alcuni pensieri. Ci saranno molti ospiti tra cui Angela Querzè del Portico della Pace, padre Marcello Mattè che rappresenta la comunità carceraria, avremo le varie comunità religiose ebraiche, cristiane, islamiche, il cardinale Zuppi e il sindaco Lepore". Come ringraziamento per il suo impegno , verrà consegnato dagli organizzatori un ‘foulard della pace’ all’attore e scrittore Alessandro Bergonzoni.

Poi il corteo si snoderà lungo via Indipendenza e arriverà alle 17 nella piazza coperta Lucio Dalla, il primo a intervenire sarà Carlo Cefaloni, del Movimento dei Focolari e della redazione di ’Città Nuova’, poi Luisa Morgantini, di AssoPacePalestina e già vicepresidente del Parlamento europeo, e infine Susanna Camusso, già segretaria generale Cgil.