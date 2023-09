Un addetto al montaggio stampi Fonderia V.S. SRL cerca un addetto per montaggio e smontaggio stampi e manutenzione. Richiesta formazione: perito tecnico meccanico. Contratto: Ccnl metalmeccanica artigianato, tempo determinato. Luogo di lavoro: Sala Bolognese (Bologna), via Stelloni 21. Rif. 55262023. Scade 01102023.