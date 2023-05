Un aiuto agli alluvionati I satelliti di Musk per l’accesso a Internet Come in Ucraina

di Valerio Baroncini

Anche Elon Musk in campo per aiutare l’Emilia-Romagna devastata dalle alluvioni. Una scintilla nata dalla raccolta fondi lanciata dal gruppo Monrif e che ora apre uno scenario tecnologico ‘solidale’: il Gruppo Unipol, infatti, con la collaborazione dell’imprenditore statunitense (che è anche ad di Tesla e presidente di Twitter), attraverso la sua società SpaceX, ha acquistato i terminali Starlink che permetteranno ai soccorritori, ai servizi essenziali e strategici (ad esempio gli ospedali) e alla popolazione di avere accesso alla rete Internet. SpaceX sta in queste ore orientando i suoi satelliti, concentrandoli in modo da dare priorità alla regione emiliana, per fornire una maggiore copertura alle popolazioni colpite in questi giorni dall’alluvione.

Com’è nata l’iniziativa? L’imprenditore digitale ravennate Federico Marchetti (fondatore di Yoox e ora a capo della task force sulla moda sostenibile del Re Carlo), uno dei primissimi testimonial della raccolta fondi a sostegno delle popolazioni alluvionate lanciata dal gruppo Monrif e dai nostri giornali, con un tweet aveva proposto a Musk di aiutare l’Emilia-Romagna: "Elon, c’è qualche chance di aiutare l’Emilia-Romagna con starlink?". E ora ecco il risultato.

"Di fronte a simili tragedie penso sia un dovere per ciascuno di noi portare il proprio contributo", dice Carlo Cimbri, presidente del gruppo Unipol. "SpaceX, Starlink e Tesla – spiega Elon Musk – sono liete di poter essere utili in ogni modo per aiutare l’Italia e la sua popolazione colpita dalle alluvioni". Nelle prossime ore dagli Stati Uniti e dalla Germania giungeranno in Italia i terminali Starlink, tecnologicamente avanzati e in grado di funzionare in mobilità in situazioni di emergenza, che verranno distribuiti alle località coinvolte secondo le indicazioni della Protezione Civile e della Regione Emilia-Romagna.

Intanto anche Campa (società che si occupa di mutua integrativa sanitaria) con il presidente Federico Bendinelli e Pwc (network con oltre 327.000 professionisti in tutto il mondo impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese) con Roberto Sollevanti dell’ufficio di Bologna, hanno aderito alla sottoscrizione ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’.

Per donare basta un bonifico al conto corrente bancario ‘Editoriale Nazionale Srl – Un aiuto per l’Emilia Romagna’ – IBAN IT23 M 05387 02411 000003844487. Il conto è aperto presso la Bper banca s.p.a. Agenzia 12 di Bologna.