"Un aiuto al territorio colpito dall’alluvione"

Un aiuto rapido e concreto per chi ha sofferto le conseguenze dell’alluvione. Emil Banca donerà 130 mila euro a tre realtà del territorio duramente colpite dalla calamità del maggio scorso. Le risorse, frutto della raccolta ’Uniti per l’Emilia-Romagna - alluvione 2023’ promossa dal Gruppo Bcc Iccrea a livello nazionale, su questo territorio saranno destinate alla Cooperativa sociale L’Orto, da 40 anni impegnata nell’agricoltura biologica e nel garantire interventi socioeducativi di qualità a persone diversamente abili e alle loro famiglie, per il ripristino della sede di Vedrana di Budrio, completamente distrutta dall’esondazione del fiume Idice; al Comune di Monzuno, nell’Appennino Bolognese, per il ripristino di una strada pedonale della frazione di Vado distrutta dall’esondazione del torrente Setta; alla Cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena, impegnata da oltre 40 anni a fornire servizi socialmente utili a favore delle categorie sociali più deboli, per ripristinare la sede del Centro per la terza età ’Francesco e Chiara’ di Pavullo , allagato in seguito agli estremi eventi atmosferici del maggio scorso. Queste somme sono state raccolte grazie all’iniziativa organizzata su scala nazionale da parte del Gruppo Bcc Iccrea, presente con 117 banche con quasi 2.500 sportelli in oltre 1.700 comuni italiani, che ha superato l’importo di 1 milione di euro, comprese le quote versate da parte delle Bcc del Gruppo, della capogruppo e delle società da questa controllate e dei loro consiglieri, dipendenti e clienti.

"Queste risorse, reperite grazie all’attività del Gruppo Iccrea di cui facciamo parte – ha commentato il direttore generale di Emil Banca, Matteo Passini – si aggiungono alle tante attività messe in campo dalla nostra cooperativa di credito, come moratorie e finanziamenti agevolati per famiglie e imprese, alle raccolte fondi locali che nei mesi scorsi ci hanno permesso di devolvere 30 mila euro ad altre realtà colpite dall’alluvione, e all’impegno costante che la Banca mette nel supporto al territorio".