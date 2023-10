Un aiuto alle neo mamme. L’ostetrica arriva a casa

L’ostetrica che va a casa della mamma che ha appena avuto il bambino e si occupa non solo della salute della donna e del piccolo, ma coinvolge anche il papà. È il servizio che l’Ausl di Bologna vuole sviluppare in tutta la zona dell’Appennino bolognese, dopo la positiva esperienza avviata da anni a San Lazzaro.

DI COSA DI TRATTA

"L’ostetrica di famiglia o comunità è una professionista in grado di garantire non solo assistenza altamente qualificata, ma anche percorsi educativi, sia nella fase della gravidanza che dopo", spiega Stefania Guidomei, responsabile Area donna e bambino dell’Ausl di Bologna. Attualmente ci sono cinque ostetriche che operano nel Distretto dell’Appenino, quindi tutta l’Alta Valle del Reno: "Una figura che si vuole ulteriormente sviluppare considerando che non c’è più un punto nascita in quell’area e che sta riempiendo un vuoto assistenziale. L’ostetrica di famiglia ha naturalmente a disposizione mezzi con i quali valutare la salute della donna e del bimbo. Ad esempio, grazie ai fondi del Pnrr, sarà acquisito uno strumento per la misurazione della bilirubina del neonato, i cui risultati saranno inviati al neonatologo, tramite la telemedicina, per la valutazione. Ma ci sono anche progetti, sempre grazie ai fondi del Pnrr, che saranno portati avanti dalle ostetriche per l’accompagnamento nel percorso di nascita del bimbo pensati appositamente per i papà. E altri corsi dedicati alle donne in menopausa".

LA TESTIMONIANZA

Alina Bagrim, 27 anni, residente a Pianoro, è una delle mamme che sta usufruendo dell’aiuto dell’ostetrica di comunità che in questo caso è Isabel Lombardini. "Il mio bimbo è nato undici giorni fa all’ospedale di Bentivoglio e sono andata subito a casa, visto che il bimbo stava bene: quando è nato pesava quattro chili – racconta Alina –. Ma subito c’è stata l’assistenza dell’ostetrica. Dal mio punto di vista una figura fondamentale perché, nel mio caso, si tratta del primo figlio quindi ogni cosa è nuova. Avevo bisogno di sapere in quale modo allattarlo, come fargli il bagno. Capire se mi dovevo preoccupare o meno se dovesse esserci qualche piccola irritazione sulla pelle. Cose che sembrano molto elementari ma per una neo madre sono tutte una novità, da imparare".

I NUMERI

Sul territorio bolognese ci sono cinquanta ostetriche (cinque, appunto, in Appennino), ma che in un’ottica di implementazione dell’assistenza di prossimità per le famiglie, come sottolinea Guidomei, devono aumentare. Per quanto riguarda i numeri generali dei bambini nati, lo scorso anno, nella provincia di Bologna sono venuti alla luce 6.258 bimbi, di cui 2.404 al Sant’Orsola e 3.855 negli ospedali dell’Ausl di Bologna. Di questi 3.855, 3.062 sono nati al Maggiore che ne fa l’ospedale dove nascono più bambini dell’Emilia Romagna e si colloca all’ottavo posto nella classifica dei punti nascita in Italia.