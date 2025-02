Un aiuto alle vittime di violenze, inaugura il primo Punto Viola

Uno spazio sicuro e riservato a cui tutte le donne potranno rivolgersi in caso di bisogno. A Medicina è stato inaugurato il primo Punto Viola, nei locali dello studio odontoiatrico Zini. All’evento hanno partecipato la dottoressa Stefania Zini, promotrice del Punto Viola, Eugenia Gentili, psicologa dell’associazione DonneXStrada, il sindaco Matteo Montanari e la vice sindaca Dilva Fava.

L’iniziativa nasce grazie al progetto DonneXStrada e vede la collaborazione attiva dello studio odontoiatrico Zini, che si fa promotore di uno spazio di accoglienza e sostegno nel territorio. Il Punto Viola è un luogo dove le donne che subiscono violenza possono trovare ascolto, informazioni e supporto immediato, grazie a una rete qualificata di professionisti e associazioni locali.

"L’inaugurazione del primo Punto Viola è un segnale forte e concreto di impegno contro la violenza di genere, che si spera possa rappresentare un esempio per altre realtà locali. Ringrazio lo studio odontoiatrico Zini per aver aderito a questa importante iniziativa, attivando questo spazio di accoglienza e sostegno. Un sentito ringraziamento anche alle forze dell’ordine e a tutte le associazioni del territorio che, ogni giorno, si impegnano nella lotta contro la violenza di genere" ha dichiarato la vice sindaca Dilva Fava.

"Ho scelto di creare questo spazio non solo perché sono una cittadina, donna e mamma di tre figlie, una titolare d’impresa e una medica, ma anche perché questa realtà ha toccato da vicino la mia vita. Due persone a me molto care hanno vissuto sulla propria pelle la violenza. Con l’inaugurazione del Punto Viola, vogliamo dire a chiunque si trovi in difficoltà che non è solo, che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutare, un cuore pronto ad ascoltare. Ognuno di noi nel proprio ruolo, nella propria vita quotidiana, può essere parte di questa battaglia di civiltà" ha, poi, aggiunto la dottoressa Zini.

Per conoscere tutti i Punti Viola attivi in Italia, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione DonneXStrada: www.donnexstrada.org/punti-viola.

Zoe Pederzini