Un aiuto nell’uso del digitale. Sportelli in quattro comuni

Avete difficoltà nell’uso di internet? Non riuscite ad accedere ai servizi on-line? Il progetto Digitale facile, che arriva nell’Unione Terre di Pianura con sportelli in ogni comune, offre gratuitamente a tutti i cittadini un servizio di facilitazione digitale e corsi di formazione nell’uso delle nuove tecnologie. La facilitazione è una assistenza personalizzata per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza. Un operatore esperto aiuterà e spiegherà le procedure passo passo. Ad esempio il facilitatore aiuta il cittadino a: attivare la propria identità digitale Spid, gestire il fascicolo sanitario elettronico, verificare lo stato dei permessi di soggiorno, utilizzare PagoPA, che permette di fare pagamenti alla pubblica amministrazione, prenotare il rilascio del passaporto, comprare biglietti del treno e dell’autobus online, presentare domande ai servizi scolastici e sociali del proprio Comune, usare Facebook e gli altri social media. Settimanalmente saranno attivati anche corsi di formazione di circa 2 ore su tanti argomenti di interesse. Digitale facile è presente nei Comuni di Baricella, Granarolo, Malalbergo e Minerbio presso le biblioteche comunali e presso i presidi territoriali welfare.

"Siamo molto soddisfatti di inaugurare questo percorso di sostegno alle persone che sono più fragili dal punto di vista digitale e informatico", dice il presidente dell’Unione Monia Giovannini.

z.p.