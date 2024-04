"Un albero dopo l’altro, tornavo all’infanzia"

Nel grande mare delle pubblicazioni e delle mostre che sono emerse in città con la Fiera del Libro per Ragazzi, il progetto editoriale (una serigrafia di 6 metri che si apre a fisarmonica, chiamata anche leporello) ed espositivo ’Pini’ di Matteo Berton, allestito nel nuovo bookshop Inuit in via Petroni 13, è uno dei più intriganti.

Perché racconta l’evoluzione di un illustratore che ha scelto anni fa Bologna per vivere – lasciando Pisa – e del lavoro prezioso portato avanti dallo stampatore Marco Tavarnesi con Inuit. Matteo Berton, classe 1988, scuola di fumetto e università del design, come altri autori bolognesi è molto amato in America, dove collabora con The New Yorker e The New York Times: proprio su queste pagine, un paio di settimane fa una sua illustrazione è uscita a corredo di un articolo sui consulenti finanziari e gli investimenti sui denari dei pensionati.

Matteo Berton, come nasce questa avventura con Inuit?

"Conoscevo la realtà da tanto tempo, da quando, ero ancora fumettista, a Lucca Comics avevamo i banchetti vicini. Avevamo poco più di vent’anni e Inuit mi ha portato a guardare a Bologna con occhio diverso e ora a farmi entrare in un processo lavorativo analogico, interessante e nuovo per me che sono un illustratore digitale".

Il suo stile è davvero riconoscibile. Quali sono i suoi punti fermi?

"Lo stile è fondamentale nella mia ricerca artistica. Il tratto così geometrico, la ricerca sul colore e la composizione sono i tre aspetti centrali su cui mi concentro. E per questo progetto di ‘Pini’ ho deciso di andare ad asciugare molto di più il mio tratto, renderlo super geometrico e fare delle scelte molto rigide che mi hanno portato a mettere a fuoco questo stile in cui non uso sfumature, utilizzo non più di sette colori, e non faccio mai curve, componendole di linee dritte. Con questa direzione sono riuscito a mettere meglio a fuoco ciò che voglio fare, concentrandomi maggiormente sulla composizione nell’immagine che per me è sempre suddivisa in blocchi di colore, contrapposizioni di toni forti e contrasti che mi aiutano a guidare lo sguardo dello spettatore".

Il pino marittimo si percepisce come un vero personaggio, anche romantico, che ritroviamo in vari contesti che rimandano a storie. Perché l’ha scelto come soggetto?

"Per me i pini sono stati il soggetto ideale per iniziare un po’ a strutturare l’evoluzione che volevo e gli alberi in sé erano già un elemento perfetto; poi hanno preso una più netta direzione narrativa. Un pino dopo l’altro, ne ho fatti più di 70 anche se nel libro ce ne sono 40 e in mostra altri 16. Mi sono accorto che i pini mi portavano alla memoria esperienze dell’infanzia, la pineta col campeggio, il bar, il parco giochi, la scuola materna, la spiaggia: per me era diventato un veicolo per attraversare queste esperienze. Alla fine ne è uscito un collage con effetto ’madeleine’ che è riuscito a catturare anche persone cresciute in altri posti d’Italia, dal Lazio alla Romagna, dove ci sono questi pini: è risultato, un effetto molto bello".