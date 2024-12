Un albero per ogni nato, cerimonia con i genitori

Ozzano ha dato il benvenuto a 87 piccoli nuovi cittadini, nati nel corso degli ultimi dodici mesi piantando alberi e arbusti. I genitori di tutti i bambini hanno ricevuto una pergamena e partecipato nella frazione di San Pietro alla piantumazione di farnie, frassini, aceri campestri, carpini bianchi e corbezzoli: tutti alberi donati e messi a dimora nel territorio. Tra gli arbusti sono stati invece piantati cornioli, fusaggini, ginestre e maggiociondoli. Le nuove piante sono parte del progetto regionale ’Mettiamo radici per il futuro’, a cui il Comune di Ozzano ha confermato l’adesione.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato Ambiente e Servizi demografici, in collaborazione con il gruppo Alpini, l’Istituto comprensivo scolastico, l’associazione Idee in Campo e il gruppo di cittadinanza attiva AmOzzano e me ne prendo cura. "Abbiamo piantumato le nuove piante nella meravigliosa cornice di San Pietro – sottolinea la vicesindaca Mariangela Corrado – volendo così, di volta in volta, raggiungere le diverse località del nostro territorio con questa gioiosa iniziativa. Ogni anno infatti, diamo il benvenuto ai neonati ozzanesi attraverso la messa a dimora di nuovi alberi ed è un momento pieno di significato come la cura necessaria verso i neonati, la sensibilità al rispetto della natura e l’ambiente come componente del percorso formativo, oltre a essere un primo contatto con le famiglie anche in vista della collaborazione per i servizi necessari alla crescita dei nostri giovani cittadini e cittadine. Dedicare le piante ai neonati è un progetto che pone le basi per il futuro e siamo sempre molto grati della tanta partecipazione".

z. p.