Un album da conservare. I giocatori in mezzo alla folla, i fuochi, i social, le emozioni. Le foto della sera dei miracoli

Come un album delle figurine. Come un manuale della felicità per immagini da tirare fuori e rispolverare nei momenti più tristi. Eccole, sono qui, le emozioni de La sera dei miracoli: sono impresse a colori nelle foto e negli scatti straordinari di una notte fuori dall’ordinario. Come un ‘cinno’ che, con l’almanacco in mano, passa in rassegna tutte le immagini dei propri eroi e della propria città esplosa a festa per celebrare il traguardo più bello. Come quando si è bambini e si conserva nel cassetto della scrivania i propri sogni, nella speranza di vederli realizzati. Come il bambino sulle spalle del papà, che indossa la maglia di Riccardo Orsolini, mentre guarda la sua Bologna.

Orsonaldo c’è in Piazza, mattatore fra i mattatori: prima si lascia andare a dirette social e interviste in macchina, poi si precipita ai piedi del Nettuno per festeggiare, infine concede un selfie a chiunque lo chieda, prima di improvvisarsi anche barman e iniziare a servire cocktail. C’è Lukasz Skorupski, con un sorriso a trentadue denti. Ci sono anche Urbanski, Aebischer e altri, nella pazza notte ‘europea’.

C’è il patron, Joey Saputo, nel video pubblicato dal Bologna su Instagram: il presidente, raggiante, ha il telefonino in mano, gli occhi puntati sullo schermo, quando schiaccia il tasto ‘Segui’ alla pagina officiale della coppa dalle grandi orecchie. "Siamo dentro", sembra sussurrare il filmato. C’è San Petronio illuminato dai fuochi d’artificio, chiaramente, e c’è il Palazzo del Podestà rossoblù.

L’album-champions del Bologna è di tutti, dentro ci sono tutti. Tutti i tifosi che, l’altra notte, hanno cantato a squarciagola quasi fino all’alba. Quelli in primo piano, quelli nelle retrovie. E, da buon album delle figurine che si rispetti, ci sono anche i campioni di ieri. Come Roberto Mancini, che i primi manti erbosi della Serie A li ha calpestati con la maglia del Bologna addosso. Un legame d’amore che non si è perso nel tempo, lo conferma lo stesso ex ct della Nazionale: "Complimenti al Bologna per la fantastica stagione e il diritto di partecipare alla prossima Champions". O come Alessandro Diamanti, altro talento mai dimenticato sotto le Torri, che sul profilo web ricondivide le foto di chi, in Piazza, indossava la sua casacca numero 23.

Ci sono i tifosi del bar Ciccio che, tra un tagliere e un bicchiere di vino, hanno guardato gli oltre 90 minuti di Atalanta-Roma abbracciati, con il fiato sospeso, in attesa di far partire quel grido strozzato in gola per sessant’anni.

Un grande album di famiglia, forse, più che un raccoglitore di figurine. Perché se la stagione degli uomini di Thiago Motta è stata speciale, storica, indimenticabile, unica, il merito è anche di chi ci ha sempre creduto e non ha mai perso la fiducia e la determinazione. Un grande album di Bologna e per Bologna, con le foto da ritagliare e da appendere in camera. O da custodire in quel cassetto ricco di sogni da bambino che, oggi, sembrano tutti molto più veri.

Francesco Moroni