Un altro caso di Dengue in città. Da inizio anno sono oltre venti

Un altro, l’ennesimo, caso di Dengue in città. Il Comune, attreverso una comunicazione, fa sapere che è stato accertato un caso importato di Dengue.

L’amministrazione aggiunge che nella notte (ieri) verranno attivate le misure di profilassi: è già in corso la disinfestazione diurna, come da specifico protocollo regionale, nell’area circostante la casa della persona colpita e attorno al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola, dove ha sostato, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari".

"Le zone di trattamento sono due e includono le vie Barbacci e Legnani e, attorno al pronto soccorso, le vie Albertoni, Mazzini e Primodì – precisa il Comune – e si chiede a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree: di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, a partire da questa notte fino al 29 settembre. In caso di pioggia e vento l’intervento verrà posticipato".

I casi di Dengue, nell’anno in corso, tra città e provincia sono già oltre venti, una dato in aumento rispetto al 2023 durante il quale, in tutti i dodici mesi dell’anno, si registrarono 17 casi. Tutte le zone tropicali e sub-tropicali stanno vedendo un aumento della malattia e i turisti che visitano quelle zone, se infettati, una volta rientrati portano con loro l’infezione.

