"Un altro edificio pericolante sotto osservazione"

La sindaca Barbara Franchi (a destra) torna sull’immobile fatiscente di Lizzano In Belvedere. Lo fa rendendo nota la sua risposta del 29 luglio scorso all’interrogazione del gruppo ‘La svolta Buona’, già citata nell’articolo uscito ieri su questa pagina con il titolo ‘Quell’edificio pericolante rischia di crollare’.

"L’interesse dell’amministrazione comunale – si legge nel testo – è comprovato dalle ordinanze sindacali emanate nel 2013, 2016 e 2019, nonché dalle missive, debitamente protocollate, con le quali è stato intimato alla proprietà l’effettuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Con riferimento ai tempi più recenti, si evidenzia che, a seguito della segnalazione effettuata dalla polizia municipale nella giornata del 17 luglio, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo utile a verificare lo stato di conservazione dell’edificio. In tale occasione è stata prescritta la transennatura attualmente in essere ed è stato contestualmente comunicato che si sarebbe provveduto a ulteriore sopralluogo più approfondito, mediante l’utilizzo di apposito mezzo. Il Comune è pertanto in attesa di un ulteriore intervento dei vigili del fuoco".

Le informazioni fornite ieri dalla sindaca erano, a causa di un errore di comunicazione intercorso con lo scrivente, relative a un secondo edificio fatiscente ubicato a Vidiciatico, per nulla connesso a quello di Lizzano in Belvedere. "Nel frattempo – fa sapere ancora Franchi – è arrivata una seconda interrogazione del gruppo di minoranza ma, fino a quando non emergono elementi nuovi, la risposta resterà la stessa".

Fabio Marchioni