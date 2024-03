’Un altro Ferragosto’ raccontato da Virzì

Paolo Virzì sarà al Modernissimo domani per due appuntamenti in cui incontrerà il pubblico. Prima alle 17,45, a margine della proiezioni del suo ormai classico ’Ferie d’Agosto’ e poi alle 20, per il nuovo ’Un altro Ferragosto’, seguito anche dal dibattito col regista livornese, che alle 21 sarà però anche al cinema Odeon per un saluto. In occasione di questa nuova uscita, la Cineteca proporrà un ’Omaggio a Paolo Virzì’ fino al 22 marzo e per martedì 19 marzo è annunciato anche l’arrivo di Sabrina Ferilli per una nuova proiezione di ’Ferie d’agosto’ alle 15,30. Proprio questo film nel 1996 aveva fotografato una frattura epocale tra l’Italia di destra e l’Italia di sinistra, confermando la vocazione del suo autore all’indagine sociologica di un Paese in mutamento, sbandato e in crisi. Un Paese che è ancora ben lontano dall’aver rimesso insieme i pezzi, come dimostra questo nuovo ’Un altro Ferragosto’, sequel che torna, a quasi trent’anni di distanza, a constatare lo stato delle cose.

Tra questi due film (ma anche prima, vedi ’La bella vita’), Paolo Virzì ha continuato a raccontarci, in modo impietoso e senza moralismi, come siamo diventati: il lavoro operaio in crisi e quello precario dei call-center, la provincia sonnacchiosa e proletaria, quella borghese e arrampicatrice. Mercoledì 13 marzo alle 15,45 ci sarà la proiezione di ’Tutta la vita davanti’ del 2008, con le vicissitudini di una neolaureata (Isabella Ragonese) nell’universo del lavoro precario, storia tratta dal romanzo autobiografico ’Il mondo deve sapere’ di Michela Murgia, una "tragicommedia divertente e seria. Giovedì 14 alle 17,15 ’Il capitale umano’ del 2014: ovvero, i progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita diversa di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. Poi ancora ’La pazza gioia’, ’Ovosodo’, ’La bella vita’.