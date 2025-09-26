Un altro furto in San Felice: "Il cantiere aiuta i ladri"

Con un plinto di sostegno preso dal cantiere del tram ha sfondato la porta a vetri del negozio e ha rubato il fondocassa. L’ennesimo furto è avvenuto l’altra notte, intorno alle 4, in via San Felice, una strada dove i negozianti soffrono già da mesi per le conseguenze della presenza dei lavori. "Quasi mi sono meravigliato di non essere mai stato derubato prima, vista la situazione che c’è qui", le parole amare di Carlo, il titolare del negozio di abbigliamento preso di mira. "Non abbiamo l’allarme, ma le telecamere sì. E hanno ripreso lo sbandato, forse un italiano, con la barba, mentre rompe la vetrina e, una volta dentro, ruba la cassettina con dentro gli spicci di fondocassa. Per fortuna sia i danni che il bottino sono stati limitati, ma è la situazione in sé che è problematica".

Ieri mattina in via San Felice c’era la polizia, che ha raccolto la denuncia del negoziante e acquisito i video ripresi dall’impianto di sorveglianza. "Vediamo se il ladro verrà preso – dice ancora Carlo –, io ho consegnato tutto agli agenti. Già un’altra volta avevano tentato di entrare a rubare nel negozio, ma non c’erano riusciti". L’uomo, per sfondare il vetro, ha utilizzato un plinto, uno dei basamenti delle recinzioni del cantiere, abbandonato poi di fronte all’attività dopo il furto.

Si tratta dell’ennesimo colpo consumato nella zona in meno di una settimana: la notte tra domenica e lunedì, infatti, ignoti erano entrati anche all’interno di un negozio di parrucchiere in via Brugnoli, dopo aver forzato la serranda. Anche in questo caso si erano accontentati della prima cosa trovata a portata di mano, ossia un tablet. Sul posto, chiamata dai titolari, era intervenuta la polizia per i rilievi e le indagini. Un problema, quello dei furti notturni, che ritorna in maniera periodica in città.

"Ennesimo episodio di mancata sicurezza – le parole del capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto –. Le tante richieste dei negozianti e delle associazioni di categoria sono cadute nel vuoto e le conseguenze, ora, le raccolgono i singoli esercizi della zona. Abbiamo proposto l’installazione di torri per la videosorveglianza temporanea lungo i cantieri: un deterrente che potesse anche aiutare a individuare gli eventuali criminali. Eppure la sinistra ha votato contro. Si prenderanno le loro responsabilità politiche?".

Nicoletta Tempera