Un altro incidente sui Colli. Ciclista contro un’auto. Gravissimo 66enne

Scontro tra auto e bicicletta, ieri mattina, intorno alle 10.45. Il ciclista, 66 anni, ha subito delle lesioni ed è stato portato immediatamente all’ospedale Maggiore in condizioni che sono parse fin da subito gravissime. L’incidente si è verificato in via San Mamolo, nel quartiere Santo Stefano. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale lo scontro tra si è verificato all’intersezione con via di Roncrio. Un punto dove le strade si stringono. L’auto stava percorrendo via San Mamolo con direzione via dei Colli, quindi a destra dell’incrocio, provenendo da Bologna. Il ciclista invece, classe 1959 e residente in provincia, procedeva verso la città, scendendo da via dei Colli con direzione verso via San Mamolo. Un scontro durissimo. Sul posto si è precipitato il 118 con ambulanza e automedica, mentre i rilievi sono stati fatti da una pattuglia della Polizia locale. Il conducente dell’auto è rimasto illeso, mentre il 66enne è stato portato al Maggiore in codice tre per i traumi riportati.

A fine marzo, all’incrocio tra via dei Colli e via Golfreda, quindi diversi chilometri più in alto rispetto all’incidente, si verificò un altro incidente con un’auto che finì contro la recinzione di una casa. Un problema sempre di salite e discese, curve strette e visibilità ridotta. Ma negli anni si sono registrati anche incidenti mortali. Nel 2016, ad esempio, un 21enne perse il controllo della moto e morì sul colpo. Nel lugio del 2021 invece un ragazzo di 21 anni finì all’ospedale in gravissime condizioni dopo un incidente sempre in via dei Colli. Il giovane, in sella al suo scooter, si scontrò contro un’auto, all’incrocio tra via di Casaglia e via Monte Albano, sempre sui Colli bolognesi, un’auto finì contro il trenino turistico sul quale viaggiavano 22 passeggeri. Sui Colli, nel 2020, perse la vita a 18 anni anche Matteo Prodi, pronipote dell’ex presidente del Consiglio Romano. Era in sella alla sua bicicletta all’incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini quando ci fu il fatale impatto contro un’auto.

Nicholas Masetti