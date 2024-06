Un altro infortunio sul lavoro . Il macchinario si mette in moto. Operaio di 23 anni perde le dita

Ha infilato la mano tra le lame di un trattore, per togliere lo sporco che ne comprometteva il funzionamento. E gli ingranaggi hanno ripreso a girare all’improvviso, tranciandogli tutte le dita. Il gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 18,30 in via di Cadriano dove la vittima, un ragazzo di 23 anni, era al lavoro, da solo, nei campi, intento a sistemare il macchinario.

Non è chiaro perché il meccanismo si sia messo in moto, se si sia trattato di un problema strutturale o se il ragazzo si sia dimenticato di spegnerlo, fatto sta che quando gli ingranaggi sono stati liberati da foglie e sporco si sono rimessi subito in moto, intrappolando la mano dell’operaio. E a nulla è valso il fatto che il giovane indossasse dei guanti da lavoro. Il ventitrenne, dopo aver liberato l’arto dalla morsa, malgrado il dolore lancinante, è riuscito a chiamare i titolari della ditta per cui lavora e i soccorsi.

In via di Cadriano oltre ai sanitari del 118, è intervenuta anche la polizia, per ricostruire la dinamica del grave infortunio, di cui è stato informato il personale dell’Ispettorato del lavoro dell’Ausl, che adesso dovrà ascoltare anche i datori di lavoro del ventitreenne, per verificare il rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Maggiore, con i medici che hanno lavorato a lungo per sistemare le gravi ferite che aveva riportato. Il giovane è rimasto sempre cosciente e ha raccontato egli stesso la dinamica dell’accaduto ai poliziotti delle Volanti, visto che nessun altro, da quanto risulta al momento, era presente per poter aiutare il ventitreenne e ha assistito alla terribile scena.

Nicoletta Tempera