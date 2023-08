Un altro ostacolo per Emo: dopo l’ascensore, il contributo di povertà

"Il contributo di povertà non sarà più rinnovato ogni sei mesi come è accaduto fino a ora, ma mensilmente". La denuncia è di Elisa Gruppioni e si riferisce al contributo ricevuto dal padre. Emo, già protagonista di una vicenda che aveva fatto decisamente discutere, ma che si era risolta: l’ascensore a lui necessario in quanto disabile non era stato compreso nella ristrutturazione con il Superbonus, poi era stato inserito. "Ho ricevuto una telefonata il 26 luglio dall’assistente sociale che segue la mia famiglia che ci informati che il contributo povertà che mio padre riceve e che a oggi è sempre stato rinnovato semestralmente da ora e fino alla fine dell’anno sarà rinnovato dalla preposta commissione con cadenza mensile – dichiara Elisa Gruppioni –. Oltre al mio papà disabile con assegno di accompagnamento anche la mia mamma ora è disabile al cento per cento e non ha una pensione. E’ necessario l’aiuto delle badanti, una è fissa e ci sarebbe bisogno di una seconda, ma se non si ha la certezza di un contributo e ogni mesi si è sospesi, come si può pensare di gestire una tale situazione? A queste persone cosa posso dire, che questo mese c’è il contributo ma per l’altro non lo sappiamo? E’ una cosa impensabile. Mio marito ed io – prosegue – stiamo già sostenendo un mutuo per la nostra casa e non abbiamo risorse da mettere in campo. Io parlo della nostra situazione ma credo che la medesima comunicazione l’abbiano ricevuta molte altre famiglie".

Elisa, il giorno stesso in cui ha ricevuto la telefonata (il 26 luglio) ha inviato una mail al Comune di Bologna chiedendo spiegazioni e illustrando la situazione della sua famiglia. Ma, a tutto ieri pomeriggio, come lei sottolinea, non ha ricevuto nessun tipo di risposta o spiegazione.

m.ras.