Un altro record per l’atleta 90enne Marchioni

A novant’anni suonati, Remo Marchioni non smette di macinare primati sulla pista da atletica. L’instancabile presidente dell’Atletica Pistoia, residente a Porretta Terme ma di origini gaggesi, stupisce ancora una volta: dopo le tre medaglie nelle categorie dei 100, 200 e 400 m conquistate ai campionati europei che qualche giorno fa si sono tenuti a Madeira, al suo ritorno in Italia ha pensato bene di infrangere un doppio record mondiale nella staffette 4X100 e 4x400 metro all’aperto.

È successo a Novara, sabato 25 ottobre, quando con i compagni di testimone Francesco Paderno, Roberto Maiocchi, Vincenzo Vanda e Andrea Corvetti ha raggiunto il traguardo in 1’27’’37 e 8’17’’55, strappando il miglior tempo a un quartetto di atleti master giapponesi. Tra l’altro, Marchioni era già detentore del record mondiale nelle staffette indoor 4x200 e 4x400 metri e in quella all’aperto 4X400 m per la categoria M85, da cui è uscito quest’anno per sopraggiunti limiti di età.

"Sabato ho corso l’ultima frazione della 4x100 – racconta lo stesso Marchioni – come non avevo mai fatto prima, mi pareva di volare. Una giornata di grazia che ricorderò per l’emozione incredibile che ho provato all’arrivo. Sono molto soddisfatto anche per Maria De Lourde Quinonez Montano, atleta della mia società e oro europeo nella staffetta 4X400 m mista, all’interno della categoria F45. Adesso ce la metterò tutta per battere i record nelle staffette miste".

Come d’abitudine, Marchioni non si accontenta e rivolge lo sguardo al prossimo traguardo: l’appuntamento è già fissato per febbraio 2026, quando cercherà di agguantare nuovi e inediti primati.

f. b.