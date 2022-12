Un altro sfregio degli anarchici Imbrattata la Città Metropolitana

Anche le colonne in arenaria di palazzo Malvezzi hanno pagato il loro tributo alla rivoluzione. È avvenuto durante il corteo anarchico di pochi giorni fa, partito da piazza Verdi. Le scritte "No 41 bis" e "Alfredo libero", accompagnate dalla solita A cerchiata, sono state vergate sulle antiche colonne del palazzo della Città Metropolitana in via Zamboni. L’ennesimo atto vandalico di protesta, nell’ambito della mobilitazione internazionale contro il regime di carcere duro stabilito dal tribunale di sorveglianza di Roma per l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al carcere di Sassari e da sessanta giorni in sciopero della fame. La sua difesa, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, ieri, ha presentato un ricorso in Cassazione contro l’ordinanza che ha ribadito il 41 bis, respingendo il reclamo del legale. Cospito, ai vertici della Fai (Federazione anarchica informale) è stato già condannato per la gambizzazione, nel 2012, dell’ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e si trova detenuto anche per l’attentato alla scuola di allievi carabinieri in provincia di Cuneo, per il reato di strage ai danni dello Stato, che prevede la possibilità di ergastolo anche in assenza di vittime. Da maggio è al 41 bis e da quel mese si susseguono manifestazioni di solidarietà e azioni (in particolare attentati incendiari) da parte di anarchici italiani e non solo.

L’ultimo atto di questa mobilitazione, che comprende anche l’attentato incendiario di poche settimane fa ad Atene, sotto l’appartamento della diplomatica Susanna Schlein (sorella della deputata Pd Elly), è stato appunto l’imbrattamento delle colonne del palazzo cinquecentesco di piazza Rossini, in arenaria, restaurato di recente (i lavori sono terminati nel 2018). Una superficie porosa e complessa da restaurare, come spiegano dal Comune, che si è già attivato per la sistemazione. Che non potrà essere trattata con una ‘soluzione tampone’, ma dovrà essere affidata a una squadra di restauratori. Dopo che la notizia degli imbrattamenti, di cui è a conoscenza la Digos, è stata diffusa, il deputato Pd Andrea De Maria ha parlato di "azioni che vanno isolate, condannate senza ambiguità e perseguite". Perché "è inaccettabile che si pensi di sostenere le proprie ragioni deturpando il patrimonio artistico del paese". Anche il consigliere della Lega Matteo Di Benedetto è intervenuto, parlando di "soprusi da parte di un manipolo di violenti non in grado di vivere nella società civile, che vanno individuati e allontanati dalla città".

Nicoletta Tempera