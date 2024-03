"Un ambiente di lavoro inclusivo"

Anche oltre la festa delle donne, il Gruppo Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli (foto) e diretto da Nicola Sbrizzi, che include anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi, sottolinea l’importanza di perseguire con costanza strategie di inclusione e valorizzazione della parità di genere. Questi principi si pongono come cardine del codice etico del Gruppo La Cassa e si radicano nella consapevolezza che ambienti di lavoro inclusivi ma anche capaci di valorizzare le differenze, non solo di genere, producono benefici per i lavoratori, per i clienti e per le banche e società del Gruppo stesse.

L’attenzione concreta verso questa strategia è dimostrata anche dai dati: nel 1997 le donne al lavoro nella Cassa di Risparmio di Ravenna erano già il 44 per cento dei dipendenti, ad oggi la percentuale è salita al 50%.

Passando poi ai ’piani alti’, nel gruppo i dirigenti di genere femminile, dato del primo marzo di quest’anno, sono saliti al 35 per cento del totale della dirigenza. lo stesso dato, al 31 dicembre del 2016, registrava una percentuale diversa, pari a solo il 16 per cento. In merito alla Governance, il consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna ha visto salire di un terzo il numero di amministratori di genere femminile, pari quindi al 33,33 per cento.