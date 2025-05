Un ambulatorio solidale nel cuore del Pilastro:: "Regaliamo un nuovo sorriso"

Pareti colorate, nuove attrezzature e sale ristrutturate. Ma soprattutto, uno sguardo rivolto verso gli altri, nel segno della solidarietà. Così prende vita il nuovo ambulatorio odontoiatrico solidale, rivolto alle persone in condizione di disagio sociale e difficoltà economiche che non possono permettersi le cure dentali. Le porte si apriranno in via Gabriele D’Annunzio 17/a, nel cuore del Pilastro, dove professionisti (in pensione e non) e studenti volontari di Odontoiatria lavoreranno insieme, per regalare così un "nuovo sorriso" e promuovere l’importanza della salute orale.

Sulla scia del primo ambulatorio nato due anni fa a Villa Pallavicini, "ora inauguriamo questo al Pilastro – riavvolge il nastro la presidente dell’Ambulatorio Odontoiatrico Solidale Odv, Gabriela Piana –. Un ambulatorio progettato dall’architetto Cucinella, tra spazi tondi e pareti dipinte con colori vivaci: chi non può permettersi le cure, ma ha un luogo dove riceverle gratuitamente, deve infatti poterne usufruire in un ambiente accogliente".

Finanziato da una serie di partner, l’ambulatorio – che ha trovato spazio in un immobile messo a disposizione da Acer – sarà operativo tra circa un mese: lì lavoreranno insieme, a stretto contatto, professionisti e studenti dell’Alma Mater. Le attrezzature, invece, sono state donate dalla ditta Cefla e contano tre riuniti (cioè le poltrone attrezzate, ndr), due radiografici, una linea di sterilizzazione e un ortopantomografo di ultima generazione, vero e proprio fiore all’occhiello dell’ambulatorio, che ha anche la possibilità di fare le Tac.

"La salute orale rappresenta un importante indicatore sociale – ricorda Piana –. Per individuare chi può accedere alla struttura abbiamo creato un filtro, dato dai servizi sociali che inviano i minori e i genitori che sono da loro accuditi, ma anche dalla Caritas diocesana che ci invia i pazienti che hanno necessità di cure odontoiatriche. Il nostro obiettivo è erogare prestazioni di alta qualità".

Non è finita qui. Il progetto, inoltre, sarà un’occasione di formazione importante per i giovani studenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e del corso di Igiene Dentale. "C’è un protocollo di intesa fra l’ambulatorio odontoiatrico solidale e l’Università di Bologna, in attesa di diventare attuativo, perché vengano riconosciuti i crediti formativi agli studenti che frequentano l’ambulatorio – continua Piana –. I giovani sono una risorsa preziosa, perché hanno entusiasmo e creano un rapporto empatico e speciale con i pazienti".

"Sarà fondamentale però – ricorda infine la presidente – trovare finanziamenti per poter lavorare sempre di più e operatori odontoiatrici volontari: c’è sempre bisogno".

Giorgia De Cupertinis