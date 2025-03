Un angolo green per la moda : "C’è un mondo" in via Guerrazzi

Ogni giorno indossiamo vestiti diversi. È diventata parte della routine, apriamo l’armadio e chiudiamo il cassetto. Ma dietro ogni capo c’è un mondo. Di cosa? Ce lo hanno spiegato Linda ed Emanuela, le proprietarie del primo negozio a occuparsi di moda etica e sostenibile a Bologna e in Italia. Si chiama "C’è un mondo" ed è in via Guerrazzi.

Che lavoro facevate prima e che cosa vi ha spinte a cambiare?

"Inizialmente lavoravamo per una multinazionale che produceva articoli da vendere in massa. Ci siamo rese conto che esisteva una forte disparità tra le condizioni di lavoro, il costo dei prodotti e il prezzo con cui venivano rivenduti nel mercato tradizionale. Abbiamo cominciato una crescita personale facendo volontariato in un’organizzazione non governativa chiamata "Mani Tese", per poi decidere di aprire un negozio equo solidale con le nostre competenze. Rispetto a dove lavoravamo prima, guadagnavamo meno e ci siamo rese conto che la nostra scelta comportava grossi rischi, ma non ce ne siamo mai pentite".

Che cosa c’è in negozio?

"L’equo solidale è più noto per l’alimentare; noi invece abbiamo scelto di vendere soprattutto vestiti, per valorizzare le materie prime e la cultura dei capi di qualità. Non seguendo le ultime mode preferiamo, infatti, che la clientela abbia la possibilità di sfruttare lo stesso abito per un lungo periodo. Il nostro negozio propone due collezioni all’anno, contro le cinquantadue delle aziende più famose".

In negozio qual è il vostro target?

"I nostri clienti più frequenti sono donne di una fascia di età medio alta, anche se in questo periodo il negozio sta accogliendo ragazze più giovani. Le collezioni si costruiscono a misura dei clienti ed è più difficile che entrino giovani e uomini. È molto importante conoscere il mondo dell’equo solidale per comprendere al meglio il nostro lavoro".

Perché svolgete laboratori nelle scuole?

"Tra i nostri principi c’è anche questo: sensibilizzare i ragazzi, che sono più attenti all’ambito della moda, potrebbe portare a un aumento di utilizzo di capi sostenibili".

Progetti futuri?

"Vorremmo spingere sull’e-commerce, ossia l’acquisto online, con cui vendiamo in tutt’Italia. Continueremo a proporre alternative green e a valorizzare nuove realtà, rispettose dell’ambiente e dell’uomo".

Articoli a cura di Riccardo, Bianca, Paolo, Filippo, Claudio, Davide, Kate, Owen, Sofia, Agata, Yusra, Viola, Vittoria, Chiara, David, Eugenia, Gurjot, Enrico, Ruby, Alessandro, Nina, Andrea, Iker.