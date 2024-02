Un angolo verde dedicato a Gavina. La famiglia: "Amava questo luogo"

Uno spazio verde, con tanto di targa commemorativa, dedicato a Dino Gavina, icona bolognese del design: è stato inaugurato ieri in piazza San Domenico, a due passi da dove lo stesso Gavina abitava. "Siamo felici e onorate di questo riconoscimento, è un luogo che lui amava molto, noi ancora oggi viviamo in via Garibaldi e le nostre finestre affacciano proprio sulla piazza, non si poteva scegliere posto migliore da intitolare a nostro padre", affermano le figlie Alessandra e Silvia Gavina. Ed è della stessa opinione anche Greta Schödl, vedova di Dino Gavina, in questi mesi protagonista dell’esposizione ‘Il tempo non esiste’ alla Fondazione del Monte: "Un riconoscimento che attesta il lavoro che Dino ha fatto in questa città, di qui poi passeggiava sempre" ricorda.

Dino Gavina è stato un punto di riferimento per Bologna, ma non solo, dell’architettura e del design: la sua avventura nasce con un laboratorio di tappezzeria in via Castiglione negli anni del Dopoguerra, dove inizia a costruire i primi mobili con materiali di recupero per forniture militari e ferroviarie. Da lì in poi una carriera meravigliosa, accompagnata dalla collaborazione con personaggi straordinari: nasce il negozio Gavina in via Altabella, realizzato da Carlo Scarpa, ma anche il padiglione espositivo di San Lazzaro di Savena dei Castiglioni, sede fino al 2012 della prestigiosa azienda di design ‘Simon Gavina’, dove sono passati alcuni degli artisti più importanti del novecento: da Marcel Duchamp a Lucio Fontana, fino a Carlo e Tobia Scarpa.

"Credo che sia molto importante che Bologna oggi dedichi a lui quello che lui ha dedicato a Bologna: abbiamo negozi, arredi, progetti imprenditoriali e generazioni di architetti, designer e illustratori che si sono ispirati e si ispirano ancora oggi a questa grande personalità", ha commenta il sindaco Matteo Lepore. Presenti all’inaugurazione anche la delegata alla Cultura del Comune Elena Di Gioia e la presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole: "Un abbraccio della città a Dino Gavina e al suo genio creativo, con questa inaugurazione vogliamo dare la possibilità di renderlo ancora vivo, ci auguriamo che il suo lavoro possa essere da esempio per i nuovi creativi della città", conclude Di Gioia.

Alice Pavarotti