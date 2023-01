Un anno di lavoro Il bilancio di Falab

‘Il Falab un anno dopo’. E’ il titolo dell’incontro che si tiene mercoledì alle 20.45 a Castel Maggiore nel teatro Biagi D’Antona. Si parlerà delle attività svolte e prospettive future del centro per l’innovazione, l’apprendimento e l’orientamento dopo un anno di attività. Il Falab è un hub dell’innovazione, dell’orientamento e dell’autoimprenditorialità che abbraccia il bacino dell’Unione Reno Galliera. Oltre 70 persone hanno beneficiato di corsi specifici di formazione. E grande partecipazione c’è stata per il bando di accesso per ‘Pnrr l’impresa al femminile’ con tre startup selezionate tra le varie partecipanti al bando. Più di 180 gli studenti delle scuole superiori di I e II grado hanno partecipato a percorsi di orientamento e attività trasversali offerte dal servizio. Circa 200 poi, gli utenti che si sono rivolti allo sportello Ciop nell’ambito del supporto e della ricerca attiva per le politiche del lavoro. Al tavolo dei relatori, tra gli altri, Belinda Gottardi, sindaco di Castel Maggiore. Coordina l’incontro Barbara Giannerini, assessore comunale.

p. l. t.