Un anno fa la morte di Alessandra Una fiaccolata in piazza Maggiore "Per lei e tutte le altre vittime"

"Una fiaccolata in onore di Alessandra e di tutte le donne vittime di violenza". La cerimonia, proposta dalla famiglia Matteuzzi, si terrà il 23 agosto, a un anno esatto dalla morte di Alessandra. La donna, 56enne, venne uccisa sotto la sua abitazione di via dell’Arcoveggio dall’ex fidanzato, Giovanni Padovani. Il calciatore di 27 anni, che la massacrò a martellate, pugni, calci e colpi di panchina, deve rispondere di omicidio aggravato da stalking, premeditazione, futili motivi e pregresso legame affettivo con la vittima. "Nessuna e nessuno può sentirsi estraneo – si legge nel volantino che promuove la fiaccolata – abbiamo bisogno di riflettere sulla cultura e la qualità delle relazioni in tutti i contesti, per trasformarle nel senso del pieno rispetto, dell’uguaglianza e della reciprocità, rifiutando qualsiasi modello basato sulla prevaricazione. La violenza maschile contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace nonché una palese violazione dei diritti umani". La fiaccolata partirà alle 20.45 da piazza XX Settembre, percorrerà via Indipendenza e terminerà in piazza del Nettuno dove verranno ricordate Alessandra e le altre donne vittime di violenza. Violenza che, continua il volantino, "viola, indebolisce e vanifica il godimento da parte delle donne dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali".

Intanto, il processo a carico di Padovani, al momento detenuto alla Rems di Reggio Emilia, è iniziato lo scorso maggio. L’ex calciatore, difeso dall’avvocato Gabriele Bordoni, in seguito a dettagliate perizie, è stato ritenuto capace di stare in giudizio. Ai primi di agosto, invece, hanno preso il via ulteriori perizie che serviranno ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’omicida all’epoca dei fatti. Padovani – che dal giorno dell’arresto è stato detenuto prima alla Dozza, poi trasferito nel Reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Piacenza fino alla Rems di Reggio Emilia – ha inoltre tentato più volte tentato il suicidio. Ai tempi del soggiorno nel carcere bolognese, lo psichiatra referente della Dozza lo ritenne affetto da "un articolato quadro psicopatologico, con allucinazioni, vissuti di essere monitorato e controllato dalla vittima (Matteuzzi, ndr), ricordi intrusivi e incubi che avrebbero avuto un ruolo determinante nel portarlo a compiere gesti autolesivi".