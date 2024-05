Un anno fa l’alluvione: "Sforzi sovrumani. Ma troppe promesse non mantenute"

Mastromarino

"Le cicatrici sul terreno le stiamo riparando, ma le diciassette vittime sono indelebili". È passato un anno dalla tragica alluvione che ha colpito i territori dell’Emilia-Romagna. Un dissesto senza precedenti, che la Regione commemora con l’evento ‘Alluvione, un anno dopo. Una giornata per dire grazie’, il 15 giugno al PalaCattani di Faenza, "una tra le città più colpite, per ricordare quanto è accaduto, invitando il sistema che ha lavorato nella fase di emergenza – spiega la vicepresidente regionale Irene Priolo –. È un dovere ricordare anche la difficoltà, lo sforzo e come l’attivazione del sistema di Protezione civile sia riuscito a salvare tante vite". Il pensiero va alle vittime e, oltre alla Protezione civile, alle istituzioni, le forze dell’ordine, il mondo del volontariato e il commissario Figliuolo. Per evitare polemiche, la data scelta slitta di un mese rispetto all’anniversario del dissesto. "Abbiamo preferito farlo dopo le elezioni per evitare strumentalizzazioni", precisa il governatore uscente Stefano Bonaccini, candidato nella circoscrizione Nord-Est.

"Non ci dimenticheremo mai di ciò che è successo – ribadisce Priolo –. Per noi è un dovere morale mandare avanti la ricostruzione finchè non sarà completata". Ed è proprio su questo che la Regione fa il punto, tra danni e interventi. "Dobbiamo ricostruire meglio di prima - inizia Bonaccini -. Ma mancano delle cose". A partire dal personale. "Troppi Comuni non hanno un numero adeguato di personale per fare tutto ciò che devono fare – spiega il governatore –. Poi, sembra una barzelletta dirlo, ma i beni mobili non sono ancora ricompresi tra i rimborsi". Tema caldo anche per Michele De Pascale, sindaco di Ravenna: il governo "non ha previsto che siano indennizzabili mobili ed elettrodomestici danneggiati e distrutti – tuona –. Le famiglie hanno atteso fin troppo". Tra l’altro, il commissario Figliuolo "ha dichiarato di averlo chiesto ufficialmente a Meloni, e molti esponenti del governo l’hanno promesso". "Con Figliuolo lavoriamo bene – precisa Bonaccini –. Il problema è che anche lui andrebbe messo nella possibilità di lavorare bene e meglio". La vicepresidente risponde al centrodestra, che propone di utilizzare il personale dedicato al post-sisma per l’alluvione. "Questo approccio non è corretto – dice –. Serve un contingente di personale nuovo".

I cittadini sono "disincentivati a presentare le domande – dice Priolo -. È necessario che si proceda più spediti: 1900 domande sulla piattaforma Sfinge sono minimali. Un cittadino che sa che non gli vengono rimborsati i beni mobili non presenta domanda: delle 85 domande filtrate dal commissario, l’importo richiesto dai cittadini e dalle imprese è di 3,6 milioni di euro, ma quello concesso è 2,3 milioni". Sul credito di imposta, "tante famiglie non hanno la possibilità di anticipare le risorse, non riuscendo così ad avviare i lavori", conclude la vicepresidente. "Il governo ha fatto molte promesse – conclude Bonaccini –. Ma se andiamo a parlare con imprenditori e cittadini, in pochi diranno che sono stati rimborsati".

Intanto la Regione sta incontrando i sindaci e i tecnici per presentare il Piano speciale definitivo, che sarà approvato a giugno. Ieri è stata la volta della Città metropolitana di Bologna, martedì tocca nel Ravennate e mercoledì alla provincia di Forlì-Cesena. Nel frattempo, Forza Italia attiva Corecom e Agcom per la presenza di Bonaccini alla conferenza, dove ha "parlato della sua candidatura e sparato sul governo – afferma Antonio Platis, candidato azzurro alle europee –. Doveva parlare un dirigente".