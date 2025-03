Un anno nero: quasi 600 violenze in corsia

Il problema delle aggressioni al personale sanitario è di stringente attualità. E lo dimostrano i dati. Che parlano, a livello regionale, di un aumento dei casi, tra 2023 e 2024 dell’11,7%. Un trend confermato anche tra corsie e reparti bolognesi: sono state 474 le segnalazioni di aggressioni arrivate all’Ausl lo scorso anno, di cui 432 di tipo verbale, 105 di tipo fisico e 55 contro la proprietà (danneggiamento di oggetti, arredi, attrezzature). Nel 2023, invece, i casi erano stati 351, di cui 321 aggressioni verbali, 75 fisiche e 29 contro cose.

Al policlinico Sant’Orsola, invece, si sono registrate nel 2024 104 aggressioni, mentre l’anno prima erano state 70. Nella maggior parte dei casi, 81, si è trattato di violenza verbale e contro arredi e oggetti; nei restanti 23 casi alle parole sono seguiti i fatti, con aggressioni fisiche al personale sanitario.

Un dato allarmante, che vale la pena sottolineare, è come gran parte delle aggressioni siano state subite da personale femminile: all’Ausl nel 74 per cento dei casi, al Sant’Orsola nel 75. Al policlinico, la fascia d’età di lavoratori più colpita è stata quella tra i 30 e i 39 anni (il 38 per cento delle segnalazioni) e la maggior parte delle aggressioni si sono verificate al pronto soccorso, dove sono state 34, 24 verbali e 10 fisiche.

Sul fronte Ausl, nel mirino dei facinorosi sono finiti, nella maggior parte dei casi, infermieri: 62 casi su cento, seguiti dai medici con 20 aggrediti su cento, mentre gli operatori socio sanitari sono stati oggetto di violenza nel 6,5 cento dei casi.

Infine, nel 66 per cento dei casi registrati dall’Ausl (314 segnalazioni) ad aggredire i sanitari è stato il paziente stesso, nel 31 per cento un familiare, caregiver o conoscente, e nel 3 per cento un estraneo (visitatore non assistito). Il 70 per cento degli episodi di violenza si è verificato all’interno delle strutture ospedaliere, corrispondente a 335 casi, mentre nel 24 per cento dei casi, (ossia 112 segnalazioni), gli episodi sono avvenuti in poliambulatori, ambulatori territoriali, Case della Comunità e strutture residenziali. Infine, 27 segnalazioni (6 per cento) sono arrivate da Dozza e Pratello.