Un anno senza ’Cicco’, un murales all’oratorio

A un anno dalla morte, Castello d’Argile ricorda, con alcuni eventi, la prematura scomparsa di Andrea Antonio Ciccone, ‘Cicco’ (nella foto). Era il ragazzino di 16 anni di Argile, animatore di ‘Estate ragazzi’ della parrocchia del paese, che il 15 giugno dell’anno scorso era stato investito da un’automobile mentre giocava con un amico. Ed era morto dopo otto giorni all’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato in gravi condizioni. Per oggi è stata organizzata la ‘Giornata di amicizia in ricordo di Andrea Ciccone’ col patrocinio del Comune.

"La perdita di Andrea – dice il sindaco Alessandro Erriquez – è stata un colpo doloroso per l’intera comunità. Andrea era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e di speranze. La sua energia contagiosa e il suo spirito generoso hanno toccato le vite di molti di noi, lasciando un’impronta indelebile nei nostri cuori. Nel giorno dell’anniversario, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro affetto alla famiglia".

"Che il ricordo di Andrea – aggiunge il primo cittadino – ci ispiri a vivere con maggiore intensità e a valorizzare ogni singolo istante. La sua memoria sarà sempre viva tra di noi, spronandoci a costruire una comunità più unita e solidale". Il programma della giornata prevede alle 11 la messa nella chiesa parrocchiale di Argile; alle 16 la partita del cuore, con ritrovo al percorso vita ‘Vecchio’. Le squadre si formeranno al momento nel campo da calcio. Alle 18 inaugurazione del murales nell’oratorio parrocchiale in via Matteotti. Dalle 19 cena con crescentine e aperitivo. La serata sarà accompagnata da musica, con la partecipazione dei disco club Paradiso.

Pier Luigi Trombetta