Un assegno per aiutare la ricerca contro il tumore del pancreas

"Ringraziamo il nostro assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini per aver accolto la mia richiesta di incontrarci e per il prezioso tempo che ci ha dedicato". A parlare è Luca Borsari, sindaco di Pieve, a margine della consegna simbolica dell’assegno di oltre 15.000 euro all’associazione Codice Viola che si occupa della ricerca sul tumore al pancreas. I soldi sono stati raccolti grazie all’incasso del concerto del maggio scorso a cura dell’associazione Pieve Skin.

La serata era stata organizzata a ricordo di Paolo Campanini, musicista di Pieve scomparso oltre un anno fa. "I ragazzi di Pieve Skin – continua il primo cittadino – hanno così potuto consegnare all’associazione Codice Viola il ricavato dell’ormai memorabile concerto. E hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce dell’assessore cosa si faccia e cosa si possa fare in più nella nostra regione per assistere i malati di tumore al pancreas e le loro famiglie. Ma soprattutto abbiamo potuto raccontare personalmente a Raffaele Donini chi era Paolo e che cos’è Pieve Skin". Borsari sottolinea come l’associazione di Pieve abbia saputo trasformare il dolore di una perdita di un grande amico. "Come sindaco della comunità a cui Paolo apparteneva e apparterrà sempre – aggiunge il sindaco –, sono felice di fare la mia parte per portare avanti il sogno di Paolo che è diventato il sogno di Pieve Skin".

p. l. t.