Un autogol da insegnare nelle scuole

Durante la partita Persicetana – Barca Casteldebole, campionato Under 15 del girone B di Bologna, gli ospiti, in vantaggio per 1-0, raddoppiano con un gol in fuorigioco. Evidente per tutti ma non per l’arbitro. I giocatori del Barca, indirizzati dal loro mister, battono il calcio di inizio e segnano una autorete, ristabilendo così le distanze corrette. Un gesto di fairplay meritevole, anche per ridare speranza di rivivere un calcio più pulito.

Massimo Caprini

Risponde Beppe Boni

Vabbè l’arbitro può sbagliare, nello sport succede. Fa parte del gioco. Le lezioni di solito però vengono dagli adulti verso i più giovani, ma stavolta lo scenario è ribaltato. Anche grazie alle indicazioni del mister i ragazzini di una squadra di calcio hanno accettato di buon grado di segnare volontariamente un autogol per riparare il vantaggio che avevano acquisito gettando il pallone in rete con un’azione di fuorigioco non visto dall’arbitro. Ecco a chi andrebbe consegnato il ‘palloncino d’oro’, a questo gruppo che ha dato una lezione al mondo del calcio dorato. In serie A spesso l’esempio è contrario: falli di mano nascosti, giù botte nei contrasti sperando che l’arbitro non veda, finte cadute in area per rivendicare un rigore. L’episodio di correttezza e fair play della partita Persicetana - Casteldebole andrebbe fatto imparare a memoria anche al padre che a Collegno ha fatto irruzione in campo malmenando un portiere 13enne della squadra avversaria a quella del figlio. Una vergogna senza limiti. Quante volte gli adulti sono peggio dei ragazzini... Il gesto dell’autogol volontario andrebbe insegnato anche nelle scuole. Un esempio per spiegare che la vita non è solo competitività, ma rispetto verso il prossimo, avversari compresi.

