Un bando per gli studenti, libri in premio ai migliori

L’amministrazione comunale di Granarolo, riconoscendo particolare importanza alle iniziative che commemorano gli eventi che hanno portato alla nascita della democrazia in Italia, ha costituito nel 2010 il "Comitato per le celebrazioni della Storia e della Memoria e delle azioni a sostegno della pace", del quale fanno parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle associazioni e dell’Istituto comprensivo di Granarolo dell’Emilia.

Per consolidare il coinvolgimento degli studenti riscontrato nelle scorse edizioni, l’amministrazione comunale granarolese, su volontà del sindaco Alessandro Ricci, ha deciso di indire anche per il 2023 una Borsa di studio rivolta alle classi quinte della scuola primaria "Anna Frank" e alle studentesse e agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado "P. Matteucci", finalizzata a trasmettere loro i valori della Resistenza, dell’antifascismo e della pace, nonché a rafforzare i sentimenti d’appartenenza alla Repubblica Italiana. Il bando prevede una borsa di studio consistente in buoni acquisto di libri per complessivi mille euro, da assegnare agli autori dei primi tre elaborati classificati, prodotti rispettivamente da alunni della scuola primaria e da studenti della scuola secondaria di 1° grado, del valore di 250 euro per i primi classificati, 150 per i secondi e 100 per i terzi. Gli elaborati, come prescrive il regolamento del bando, dovranno essere consegnati entro le ore 12 di venerdì 7 aprile.

L’elaborato, se non multimediale, dovrà essere consegnato insieme alle liberatorie, debitamente sottoscritte, presso l’Urp del Comune di Granarolo dell’Emilia, e nel caso in cui l’elaborato sia un prodotto multimediale, potrà essere inviato in forma telematica, allegando le liberatorie debitamente sottoscritte, tramite posta elettronica all’indirizzo pec del Comune: [email protected]

