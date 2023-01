Un bando per il Servizio civile

Fino al 10 febbraio è possibile presentare domanda per i tanti i posti disponibili per i progetti di Scubo Servizio Civile Universale sul territorio dell’Unione Reno Lavino Samoggia.

Possono candidarsi entro il 10 febbraio 2023 giovani tra i 18 e i 28 anni per svolgere un anno di servizio civile per 25 ore settimanali e 444,30 euro al mese. Alcuni dei posti disponibili per i vari progetti sono riservati a giovani con basso reddito (certificazione ISEE sotto i 15.000 euro).

Per tutte le informazioni sui progetti e le modalità per candidarsi: https:www.scubo.iti-nostri-progetti

Le possibilità sul territorio: due posti alla biblioteca comunale di Zola Predosa; quattro posti alla biblioteca Cesare Pavese Casalecchio di Reno, due posti al Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia (sede a Zola Predosa)