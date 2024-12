‘Un bèl casein’ a teatro. Sette appuntamenti in dialetto

Puntuale con l’arrivo della stagione invernale arriva a Sasso Marconi l’attesa rassegna di teatro dialettale intitolata ‘Un bèl casein’. Da giovedì prossimo e poi per altri sei giovedì al teatro comunale va in scena la 23esima edizione di un cartellone che prevede sette appuntamenti da dicembre a marzo del prossimo anno. Sul palco si succederanno le più attive compagnie dialettali bolognesi a partire dalla compagnia de I nuovi felsinei, che con la regia di Ezio Maselli giovedì alle 21 mette in scena ‘La médgeina par tott i mèl’: protagonista è Pacifico, orefice depresso e arrabbiato col mondo perché si crede malato... Ma non è tutto: la "Premiata oreficeria Neri", affidata alle mani del fratello Oreste - che, più del lavoro, ama la bella vita - sta andando in rovina, e la nipote si è innamorata di un ragazzo scapestrato. Come sistemare tutto? L’esito non è affatto scontato tra colpi di scena e scambi esilaranti. Dopo due settimane, il 19 dicembre, tocca alla Compagnia I multipli che con la regia di Giampiero Volpi interpreta la commedia Al fiasc, la storia di uno squattrinato produttore teatrale, che sfruttando l’involontario suggerimento di un impiegato che diverrà suo complice, escogita una maniera truffaldina di far soldi. Col nuovo anno arriverà il 9 gennaio la Compagnia Masetti e la sua storia dell’ Ufézzi ed colocamant. Con la regia di Luciana Minghetti si racconta la vita in un Ufficio di collocamento dove si incontrano le richieste di disoccupati piuttosto singolari. L’impiegata dell’ufficio, infatti, propone lavori che regolarmente non vengono accettati: d’altra parte, non è semplice accogliere le insolite richieste di questi stravaganti personaggi. A seguire, sempre il giovedì, sul palco la Compagnia Arrigo Luccini, la Gloria Pezzoli, Al Nostar dialatt, e la Bruno Lanzarini.