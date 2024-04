Gennasi

BESTA COSÌ

La quiete dopo la tempesta, nel cantiere delle scuole. Ora è tempo di riflessioni, riposte le violenze becere e le parole incaute. Come quelle pronunciate da Lepore sull’arresto del manifestante, mitigate poi per carità di patria. Il sindaco avrebbe dovuto contare fino a 10, o 30, il suo numero preferito, prima di solidarizzare a senso unico. Un bel taser non fu mai scritto.

LA LIBERAZIONE

Visti i precedenti, Fratelli d’Italia ha proposto di spostare la festa del 25 Aprile dal Pratello al Parco Nord. Va da sé che il trasloco incontrerà una fortissima Resistenza. WELCOME

Gioverà sicuramente al turismo la disavventura vissuta sabato da una famigliola sbarcata al Marconi e rimasta a piedi in piena notte a Porta San Vitale perché il tassista si è rifiutato di raggiungere via Petroni. "Non voglio che un balordo mi danneggi l’auto", ha spiegato. D’accordo, Don Abbondio non faceva il driver, ma con la movida siamo davvero messi così mala?

PRESO!

Ha un volto, un nome e uno spesso curriculum il ladro che ha compiuto 5 spaccate, più una tentata, negli esercizi intorno al cantiere Garisenda. Merito della Squadra mobile e delle telecamere: è un italiano quarantenne, senza fissa dimora, pluripregiudicato. Il solito noto.

FINO ALLA FINE

Gli artigiani napoletani di San Gregorio Armeno hanno inserito un nuovo personaggio nei loro presepi. L’attaccante olandese rossoblù Joshua Zirkzee, 23 anni il prossimo 22 maggio e una lunga fila di blasonati pretendenti alla porta. Peccato che proprio domenica, a Frosinone, sembrasse non uno dei Re Magi ma solo un timido, inoffensivo, pallido pastorello. BASKET

Ironia della sorte, beffa nella beffa, in Sicilia la Fortitudo è stata battuta dall’omonimo club di Agrigento, sulla carta e nella classifica assai più debole. Insomma, si è scavata la Fossa da sola.