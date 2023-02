Un ’Benjamin Button’ italiano mette in scena il fantastico

"Avvolto in una voluminosa coperta bianca e in parte sprofondato in una culla, sedeva un vecchio dell’apparente età di settant’anni". Così Francis Scott Fitzgerald presenta Benjamin Button in fasce, l’uomo nato anziano e morto bambino. L’adattamento ‘italiano’ di Pino Tierno arriva, questa sera alle 21, al Teatro Duse. La regia de ‘La vita al contrario – Il curioso caso di Benjamin Button’ è di Ferdinando Ceriani. Giorgio Lupano veste i panni di Benjamin, che nella pièce diventa Giovanni, detto Nino. Mentre l’attrice Elisabetta Dugatto accompagna con i suoi ruoli l’intera vita del protagonista: dall’infermiera che lo assiste, alla balia che lo accudisce, fino a sua moglie Bettina.

Lupano, cosa cambia rispetto al racconto di Fitzgerald?

"Il nostro ‘Benjamin’ nasce nel 1880 e muore nei primi anni Settanta. Così avviciniamo l’azione al pubblico italiano. Mentre lui percorre la sua vita al contrario, ci sono degli avvenimenti importanti: la prima e seconda Guerra mondiale e gli scioperi di inizio secolo".

Il vostro Benjamin si chiama Giovanni…

"Esatto. Anche perché c’è questa ipotesi, avvalorata della critica, secondo cui Fitzgerald abbia scritto ‘Il curioso caso di Benjamin Button’ ispirandosi a un racconto di un italiano, Giulio Giannelli. Fondamentalmente è stessa storia, si intitola ‘Storia di Pipino, nato vecchio morto bambino’, pubblicata proprio negli anni in cui lo scrittore statunitense era in viaggio in Europa e in Italia. Anche per questo abbiamo portato l’azione qui, da noi. Per il resto la storia è la stessa, con tutto quello che Fitzgerald fa vivere a Button e con tutta l’ironia e la tenerezza con cui la racconta".

Come viene scandita la storia del nostro Paese in quegli anni?

"La musica in questo ci aiuta molto. L’entrata in guerra di Mussolini è riconoscibile per il suo discorso alla radio. Negli anni Venti e Trenta, quando Giovanni ha tra i 28 e 23 anni, quindi vive la mondanità, c’è un medley di ‘Lola’, ‘Il pinguino innamorato’, charleston e swing. Poi ci sono gli anni Sessanta, quando lui è piccolo e alla radio sente una canzone di Mina".

Come avete affrontato il lavoro di messa in scena?

"Insieme con il regista Ferdinando Ceriani abbiamo cercato di semplificare il più possibile. Questo è un racconto fantastico, non reale. Se l’avessimo raccontata con dei grandi artifici sarebbe risultata forse ancora più complicata. Con Ceriani credo che abbiamo trovato la cifra giusta per metterla in scena: con semplicità, con tenerezza e anche con commozione".

Amalia Apicella