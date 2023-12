Un brindisi di fine anno con il nuovo Miyazaki ‘Il ragazzo e l’airone’ in anteprima all’Odeon

Il Future Film Festival chiude l’anno con l’ultimo Miyazaki in anteprima al Cinema Odeon. Alle 21,30 di Capodanno, in collaborazione con Lucky Red, verrà infatti proiettato Il ragazzo e l’Airone, il film che ha visto il ritorno a sorpresa del grande maestro giapponese dell’animazione, già premio Oscar con La Città incantata, sul grande schermo. Il lancio ufficiale sarà il primo gennaio 2024, quindi si tratta di un’anteprima specialissima, in lingua originale con sottotitoli in italiano. "Dopo l’anteprima italiana di Si alza il vento, penultimo film del Maestro Miyazaki che nel 2014 fu proposta proprio dal Future Film Festival a Bologna, non poteva mancare una collaborazione per l’ultima fatica del regista giapponese, indiscusso maestro del cinema d’animazione internazionale" afferma Giulietta Fara, direttrice artistica del Future Film Festival. Il protagonista è Mahito, un ragazzo di 12 anni che affronta la perdita della madre attraverso un viaggio fantastico visivamente mozzafiato in un regno abitato dai vivi e dai morti. Mentre la storia si dipana, ci si immerge in un linguaggio carico di simboli e metafore universali, usato per raccontare il mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia. Ingresso 15 euro con brindisi di fine anno. Prevendite già aperte da oggi sul sito dell’Odeon, Circuito Cinema Bologna.

b. c.