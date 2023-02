’Affrontare con coraggio le sfide educative dei nostri bambini e ragazzi’. Daniele Novara, tra i più importanti pedagogisti d’Italia, autore di pubblicazioni tradotte in diversi continenti e docente del Master in Formazione Interculturale all’Università Cattolica di Milano, è partito da questa traccia, da questo titolo, per addentrarsi mercoledì sera in un incontro pubblico al Cassero, nel delicato tema del rapporto genitori-figli e dell’educazione dei bambini e dei ragazzi.

Lo ha fatto, Novara, partendo proprio dagli inciampi in cui questa generazione di genitori incorre sempre più spesso, in primis quello "dell’equivoco della condivisione, che porta i genitori a mettersi alla pari dei figli, a fare non il padre o la madre, ma l’amico, il compagno di giochi". Un "eccesso di promiscuità", lo definisce il professore, che finisce col "togliere titolarità educativa".

E allora la strada, l’unica percorribile, diventa "recuperare un po’ di autorevolezza, un riequilibrio che si può e si deve raggiungere attraverso il dialogo, attraverso le parole. Bisogna riuscire a creare buone abitudini senza essere dispotici". E in questo percorso di riequilibrio dei ruoli, di certo non aiuta il quadro generale del Paese, che mostra numeri impietosi. "Bisogna partire dal presupposto che il calo demografico è tragico: una donna su quattro non fa figli, il 25% delle donne, siamo fanalino di coda in Europa, e lo siamo anche riguardo al tasso di abbandono scolastico, una scuola che, peraltro, versa in uno stato di enorme difficoltà".

A proposito di record negativi, l’Italia è il Paese dove è in continua crescita anche la percentuale di ragazzi "tra i 15 e i 24 anni che non studiano e non lavorano": ed ecco che secondo il docente dell’ateneo milanese Novara "in un quadro come questo diventa essenziale che ci sia un’attenzione ancora maggiore da parte del sistema politico, sociale e dell’opinione pubblica. Sì, anche voi giornalisti dovete fare la vostra parte", è l’appello di Novara, ancora arrabbiato perché durante il lockdown "tutto il sistema si è retto sui genitori, cui è spettato il compito di fare anche da mensa, da doposcuola, da poliziotti. Eppure se ci pensate sono stati gli unici, i genitori, che non hanno ricevuto nessun bonus".