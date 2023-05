Un Caffè in compagnia per combattere il declino cognitivo

Nel centro sociale La Stalla, in via Carbonara a Persiceto, ha riaperto il ‘Caffè delle stagioni’. E’ l’attività dedicata agli anziani residenti nei sei comuni dell’Unione di Terre d’Acqua. La partecipazione è gratuita ed è rivolta in particolare a chi è affetto da decadimento cognitivo e Alzheimer. Gli appuntamenti si tengono il sabato, ogni due settimane, dalle 9 alle 12, e proseguiranno fino a dicembre, con interruzione nei mesi di luglio e agosto. Per partecipare occorre rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune di residenza.

L’accesso è consentito anche a familiari e assistenti familiari. Insieme ai volontari di Auser e ad un educatore gli ospiti svolgeranno attività ludico - culturali e di stimolazione cognitiva, finalizzate al mantenimento dello stato psicofisico degli ospiti. "Il centro sociale ‘La Stalla’ – spiega l’amministrazione comunale – è un’associazione di promozione sociale la cui attività e presenza nel territorio si è consolidata sempre più nel tempo. L’associazione, con le proprie attività, costituisce oggi un’importante occasione di "socialità" per quegli anziani che si collocano nella fase del cosiddetto ’invecchiamento attivo’, e permette così, tra l’altro, di contrastare situazioni di isolamento ed emarginazione sociale, prevenendo situazioni di disagio". L’iniziativa è curata dalle associazioni centro La Stalla e Auser Bologna, in collaborazione con Unione di Terre d’Acqua.

p. l. t.