Un calcio a guerra e razzismo. Squadre in campo per Monte Sole

La scritta ’Respect’ sul petto, ’Stop alla guerra. No al razzismo’ sulla manica e il logo di Monte Sole sul retro. Quella che indosseranno le squadre della Monte Sole Cup non è una semplice maglia, ma un messaggio incisivo per riflettere sugli eccidi di Monte Sole, nella Commemorazione dell’80° anniversario, e sui temi attuali di guerra e razzismo.

Il torneo dell’Appennino, che si terrà nel campo sportivo di Marzabotto il 3 e il 5 settembre, coinvolgerà quattro squadre: le locali ASD Marzabotto 2000 e Athletic Club 1969, insieme a ASD Sporting Vado e Pioppe Calcio. Sarà un momento di festa, ma anche di riflessione: "In un periodo in cui prevale l’io rispetto al noi, dobbiamo stimolare una consapevolezza collettiva. Non si tratta di politica, ma di costruzione di una cultura civile", spiega Alessandro Borghi, presidente dell’ANPI di Marzabotto, che organizza il torneo insieme alle due squadre locali, e membro del Comitato Regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto. Fare cultura attraverso lo sport è il punto di forza di questo evento, motivo per cui il Comitato onoranze Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto rinnova il suo sostegno e anche Macron, azienda leader nel settore sportivo, ha preso parte al progetto.

Sara Ausilio