Un call center a tutela del verde

Un nuovo servizio telefonico gratuito dedicato alla tutela del verde pubblico, nasce dalla collaborazione tra il Comune e il nuovo gestore, Isam srl, che risponderà a tutti le richieste dei residenti sulla manutenzione di parchi, giardini, aiuole. Il call center risponderà al numero: 800032624. Si potrà chiamare 24 ore su 24 per il pronto intervento, e nei seguenti orari per le segnalazioni: da lunedì a venerdì ore 8-18; sabato ore 8-12. Il servizio è pensato per venire incontro alle esigenze dei cittadini e della comunità, specialmente con l’avvicinarsi della stagione primaverile durante la quale, secondo la volontà e l’impegno profuso dal Comune, la manutenzione del verde deve essere continua e accurata.