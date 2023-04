Un cantiere di idee in biblioteca Laboratori per bambini e ragazzi

Riprendono le attività culturali ed aggregative per bambini e ragazzi nella biblioteca di Monghidoro, gestita dalla Cooperativa Macchine Celibi. La biblioteca diventa così un cantiere di ammodernamenti e di idee soprattutto per i giovani del territorio che possono così anche fruire di momenti di aggregazione e di arricchimento culturale. Fra le iniziative iniziate si segnalano gli incontri tematici "Giri di parole" destinati ai neo-genitori e, inoltre, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e il nido Piccoli Orsi, si terranno specifici percorsi di lettura destinati ai bambini: per i più piccoli a tema libero, per le prima infanzia a tema multiculturale e per la scuola elementare sul mito e i classici. Ha preso l’avvio, inoltre, il progetto "Botteghe Artigiane", un percorso sperimentale di gruppo rivolto a ragazzi tra gli 11e i 16 anni. Il percorso è promosso dall’ufficio Politiche Giovanili dell’Unione dei Comuni Savena Idice assieme ai servizi, all’amministrazione comunale ed alle realtà locali.

L’ attività si tiene a cadenza settimanale: martedì dalle 14 alle 16,30 presso i locali in via degli Olivetani (Sala Trauma), coadiuvata da figure educative esperte nella gestione di gruppi.

Il percorso prevede 16 appuntamenti sino al 30 maggio in cui i ragazzi interessati potranno accedere direttamente dopo la scuola, portando con loro il pranzo al sacco. Al termine del laboratorio, ogni partecipante potrà tenere con sé il manufattooggettoarredo artistico realizzato assieme.

"Riteniamo che per i nostri ragazzi sia necessario progettare attività culturali ed educative che consentano di rigenerare il tessuto sociale attraverso processi di empowerment individuale e di comunità - dichiara il sindaco Barbara Panzacchi -. L’aggregazione e la non dispersione dei giovani è fondamentale per noi".

Zoe Pederzini