Un cantiere spartiacque per il centro

Il cantiere del tram in via Riva Reno rischia di essere un’opera spartiacque per la Bologna del XXI secolo. Non solo perché si propone di riportare il canale in superficie dopo 70 anni abbondanti, ma perché su questi lavori sono destinate a scaricarsi tutte le scelte (non fatte o fatte male) e tutte le contraddizioni politico-amministrative degli ultimi quindici anni in merito al centro storico. Tradotto in concetti meno filosofici, il nuovo ’cantierone’ potrebbe segnare una trasformazione definitiva dell’identità del centro, facendolo diventare un luogo destinato quasi totalmente a turismo e affari e solo marginalmente ai residenti.