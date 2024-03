Un cantiere spartiacque per il centro

Zanchi

Una specie di downtown americana, ma con più storia e monumenti. Il rischio è alto, a giudicare dai rendering di come sarà la zona dopo i cantieri e al numero di posti auto (126) che verranno cancellati a fine lavori, tutti a danno di chi in quell’area – tra l’altro già in forte sofferenza con l’assetto attuale – ci vive. Senza dubbio il progetto di restituire il canale Reno alla città anche nel suo tratto storico è ambizioso, e come tutte le cose ambiziose non solo porta con sé resistenze e opposizioni più o meno legittime, ma potrà essere giudicato solo nel lungo periodo. Peccato che gli effetti sulla vita quotidiana, invece, saranno decisamente più immediati. E peccato, soprattutto, che negli ultimi 25 anni si siano perse molte occasioni per arrivare con ben altre prospettive a questo appuntamento a suo modo storico. L’arrivo del tram in centro non solo denuncia l’immobilismo infrastrutturale di Bologna datato decenni, ma sottolinea anche come manchi – e come se ne avverta la mancanza oggi più che mai – un piano organico e strutturato di parcheggi pertinenziali e scambiatori che consentano davvero di lasciare l’auto ai margini del centro per poi dirigersi a piedi a casa (o al ristorante). Gli sconti a residenti e commercianti per lasciare le auto nella struttura di via Azzo Gardino sono senza dubbio utili (anzi, doverosi), ma è chiaro che quel parcheggio interrato, da solo, non potrà assorbire tutta la sosta in eccesso che dovrà essere ricollocata a lavori finiti. Perché forse ci si è dimenticati di un non trascurabile dettaglio: in sedici mesi possono sparire 126 posti auto, ma molto difficilmente spariranno le auto di chi in quella zona ci vive. A meno che, per l’appunto, non spariscano anche i residenti. Sarebbe una eterogenesi dei fini che non auguriamo a nessuno. Alla nostra città, e al nostro centro storico, in primis.