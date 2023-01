Un Capodanno sulle due ruote Quaranta ciclisti brindano al 2023

Una pedalata in compagnia e un brindisi in piazza Maggiore a Bologna. O sulle pendici del Monte della Guardia, davanti alle storiche mura del Santuario della Madonna di San Luca. È la suggestiva "Pedalata di Capodanno",a per ciclisti professionisti e amatoriali, felici di ritrovarsi a cavallo di una due ruote anche il primo giorno dell’anno. Un’iniziativa che, quasi per incanto, si ripete allo stesso modo da almeno 30 anni ed è tornata con almeno 40 pedalatori anche il 1° gennaio. Si parte di buon mattino da Casalecchio, da piazza del Popolo, per una foto di gruppo sotto l’albero di Natale allestito dalla Proloco Casalecchio Insieme e, in quattro pedalate, si è davanti all’arco del Meloncello. Da qui, costeggiando gli archi dello storico Portico di San Luca, si percorre via Saragozza fino in piazza Maggiore. Sosta sul Crescentone, brindisi sui gradoni di San Petronio e ripartenza verso San Luca. Ma da Casaglia e non da via Saragozza. La salita a "S" delle Orfanelle con il suo 18 per cento di pendenza mette paura anche ai più spericolati ciclisti alle prese con una tappa del Giro d’Italia. Figurarsi la mattina del Primo dell’Anno.

"La Pedalata di Capodanno – rivela Paolo Malini, titolare dell’omonimo negozio di bici a San Biagio sin dal 1990 e motore dell’iniziativa con il Club Bici Malini – è ormai diventata una classica pedalata. Il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, ciclista provetto, non manca mai. Presente quest’anno anche Matteo Ruggeri, assessore allo Sport. Ma sono tanti i ciclisti amatoriali che, con ogni sorta di bici, non necessariamente professionale, si cimentano con noi".

Nicodemo Mele