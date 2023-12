Un Cau anche nel Savena. La struttura pronta nel 2026

Posa delle prima pietra oggi per la Casa della Comunità Savena Santo Stefano a Bologna. Dopo la demolizione del Centro Civico, in via Faenza sono partiti i cantieri per la costruzione dell’edificio che termineranno nel 2026. La Casa della Comunità si svilupperà su 4.400 metriquadri, su articolati su quattro piani, con una copertura verde che ospiterà un impianto fotovoltaico per un investimento di oltre 12 milioni di euro: 7.385.000 euro dal Pnrr, 1.671.800 dal Mef, 1.613.000 con risorse del Comune che per le finiture del terzo piano aggiungerà ulteriori 2 milioni previsti nelle programmazioni del 2025. Al via ai lavori hanno partecipato il direttore generale dell’Azienda Usl, Paolo Bordon, l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, il sindaco Matteo Lepore.

"Finalmente dopo oltre venti anni di discussione nella zona del quartiere Savena, si fa la casa della comunità – sottolinea il sindaco –. Sarà una delle più belle del nostro Paese, accanto alla quale sorgerà anche la nuova biblioteca Ginzburg per cui fra poco uscirà il concorso di architettura per la progettazione". All’interno della struttura, oltre alle funzioni assistenziali territoriali come centro prelievi, medicina generale e specialistica, continuità assistenziale, infermiere di comunità e assistenza domiciliare, riabilitazione, neuropsichiatria infantile, ci saranno i servizi sociali di quartiere, il Cup e il punto unico di accesso. In prospettiva anche il Centro di Assistenza e Urgenza per codici bianchi.