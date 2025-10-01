Ha vinto senza urlare

1 ott 2025
Un centro europeo per l’IA. Bologna elabora una proposta. Nobel e studiosi a confronto

Giorgio Parisi e Pierluigi Contucci di Unibo promuovono l’appuntamento sotto le Due Torri. Il 9 ottobre sarà elaborato un ’Manifesto’. La città ha le carte in regola per ospitare la struttura.

Giorgio Parisi, Nobel per la Fisica

L’Europa deve dotarsi di un proprio centro di riferimento sull’IA e occorre individuare il modello istituzionale più idoneo a garantire una visione scientifica di lungo periodo, l’eccellenza della ricerca e un contributo decisivo alla competitività e all’innovazione europee. E Bologna si candida a ospitare tale centro.

Un gruppo di grandi esperti europei nel campo dell’intelligenza artificiale si il 9 ottobre, alle 16, presso la Sala dell’VIII Centenario dell’Alma Mater con l’obiettivo di tracciare una proposta comune per la creazione di un nuovo Centro Europeo di Ricerca per l’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa è promossa dal Premio Nobel Giorgio Parisi e dal professore Pierluigi Contucci di Unibo.

"La creazione di un centro di ricerca sull’intelligenza artificiale può permettere all’Europa di partecipare da protagonista a questa nuova rivoluzione industriale – dichiarano Parisi e Contucci –. Per questo abbiamo convocato a Bologna un gruppo di studiosi di altissimo livello, che accanto a una profonda conoscenza tecnica dell’intelligenza artificiale hanno anche una visione strategica: l’obiettivo è formulare un Manifesto che riassuma le intenzioni comuni degli scienziati e le connetta a industria e istituzioni".

"È fondamentale mettere gli scienziati in contatto, dare loro l’opportunità di ritrovarsi nello stesso luogo, farli discutere – sottolinea Parisi –. C’è bisogno di un’iniziativa transnazionale: un grande laboratorio dove possano lavorare fianco a fianco fisici, informatici, matematici, biologi, linguisti, ovvero gli scienziati di tutte le discipline che oggi convergono nella ricerca per l’intelligenza artificiale".

Tra i protagonisti dell’incontro anche Yann LeCun, Premio Turing; l’informatico e imprenditore britannico Michael Bronstein; la fisica e neuroscienziata argentino-americana Sara Solla, Marc Mézard, ora alla Bocconi ed ex direttore dell’École Normale Supérieure, pioniere dei metodi fisico-statistici applicati all’AI.

