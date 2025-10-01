Un centro europeo per l’IA. Bologna elabora una proposta. Nobel e studiosi a confronto

L’Europa deve dotarsi di un proprio centro di riferimento sull’IA e occorre individuare il modello istituzionale più idoneo a garantire una visione scientifica di lungo periodo, l’eccellenza della ricerca e un contributo decisivo alla competitività e all’innovazione europee. E Bologna si candida a ospitare tale centro.

Un gruppo di grandi esperti europei nel campo dell’intelligenza artificiale si il 9 ottobre, alle 16, presso la Sala dell’VIII Centenario dell’Alma Mater con l’obiettivo di tracciare una proposta comune per la creazione di un nuovo Centro Europeo di Ricerca per l’Intelligenza Artificiale. L’iniziativa è promossa dal Premio Nobel Giorgio Parisi e dal professore Pierluigi Contucci di Unibo.

"La creazione di un centro di ricerca sull’intelligenza artificiale può permettere all’Europa di partecipare da protagonista a questa nuova rivoluzione industriale – dichiarano Parisi e Contucci –. Per questo abbiamo convocato a Bologna un gruppo di studiosi di altissimo livello, che accanto a una profonda conoscenza tecnica dell’intelligenza artificiale hanno anche una visione strategica: l’obiettivo è formulare un Manifesto che riassuma le intenzioni comuni degli scienziati e le connetta a industria e istituzioni".

"È fondamentale mettere gli scienziati in contatto, dare loro l’opportunità di ritrovarsi nello stesso luogo, farli discutere – sottolinea Parisi –. C’è bisogno di un’iniziativa transnazionale: un grande laboratorio dove possano lavorare fianco a fianco fisici, informatici, matematici, biologi, linguisti, ovvero gli scienziati di tutte le discipline che oggi convergono nella ricerca per l’intelligenza artificiale".

Tra i protagonisti dell’incontro anche Yann LeCun, Premio Turing; l’informatico e imprenditore britannico Michael Bronstein; la fisica e neuroscienziata argentino-americana Sara Solla, Marc Mézard, ora alla Bocconi ed ex direttore dell’École Normale Supérieure, pioniere dei metodi fisico-statistici applicati all’AI.