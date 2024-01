Un Centro giovanile per battere il disagio

Uno spazio di giovani e per giovani. Ha aperto i battenti, a Monghidoro, il primo centro giovanile locale all’interno degli spazi dell’associazione Piazza Coperta. Il Centro è nato grazie a una collaborazione tra Comune, Unione Savena Idice, Asp territoriale e associazioni con il finanziamento della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, e ospiterà i giovani del territorio ogni martedì e venerdì. Il Centro si rivolge in particolare a ragazze e ragazzi di età tra i 12 e i 19 anni e consta di uno spazio aperto, animato da un’educatrice e un educatore, dove i giovani possono trascorrere il tempo libero e doposcuola, incontrarsi, e partecipare ad attività pensate per loro.

Non tanto uno spazio per lo studio, i corsi o attività strutturate, ma un luogo in evoluzione che mette al centro l’incontro e la relazione e i cui usi e le cui abitudini verranno gradualmente definite dai ragazzi con gli educatori di riferimento, proprio a partire dalle esigenze dei più giovani: anche il nome e il logo dello spazio sono in via di definizione e saranno decisi dai frequentatori stessi. Il Centro è aperto ogni martedì e venerdì dalle 16 alle 19: gli spazi nel tempo vedranno altri momenti di apertura ad animazione diretta dei ragazzi e delle ragazze con la supervisione di referenti e volontari del territorio. L’apertura arriva dopo un percorso che ha visto il protagonismo del Comune e dell’Unione che, dallo scorso anno, ha avviato il progetto con Bee Next. Le associazioni del territorio hanno dato un contributo fondamentale prestando una generosa collaborazione: tra queste l’ l’Ai.Bi, i comitati di Piamaggio, di Ca’ del Costa e Valgattara nonché il Gruppo Scaricalasino. Per la gestione il Servizio Politiche Giovanili si avvale di educatori della Cooperativa La Carovana.

"Un’opportunità particolarmente rilevante in questo territorio in cui le distanze dalla città rendono fondamentale per chi non ha ancora una totale autonomia di spostamento avere un punto di ritrovo con i propri coetanei vicino a casa nel quale poter esprimere i propri bisogni ed interagire con gli altri – ha dichiarato la sindaca Barbara Panzacchi –. Esprimo, dunque, soddisfazione perché questo centro rappresenta una novità per il nostro Comune e va a integrarsi con le azioni già portate avanti dalla scuola, dall’oratorio, dal doposcuola ’I Talenti’, dalle società sportive e dalle altre realtà che si occupano dei nostri giovani e assolve a una funzione di prevenzione rispetto a potenziali forme di disagio e marginalizzazione giovanile. Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile, partendo dalla consigliera comunale con delega alle politiche giovanili Giulia Gitti".

Zoe Pederzini